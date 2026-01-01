Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый

Описание

Бумажный фон Raylab 008-2711 Arctic White (белый, 2.72×11 м)

Raylab 008-2711 Arctic White — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2,72×11 метров и выполнен в чистом белом цвете (Arctic White), что делает его идеальным выбором для создания чистых, светлых и минималистичных кадров. Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой, обеспечивающую равномерное освещение и отсутствие отражений.

Для чего используется

Белый бумажный фон является одним из самых популярных и универсальных инструментов в фотостудии. Он идеально подходит для:

Портретной съемки: Создание чистого, светлого фона для любых образов.

Создание чистого, светлого фона для любых образов. Предметной фотографии: Идеален для съемки товаров для интернет-магазинов, каталогов и маркетплейсов.

Идеален для съемки товаров для интернет-магазинов, каталогов и маркетплейсов. Съемки на документы: Обеспечивает нейтральный фон.

Обеспечивает нейтральный фон. Видеосъемки: В качестве фона для интервью и презентаций.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Рекомендации по использованию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги. Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.

при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.

при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край. Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение