QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия, имеет надежные регулируемые резиновые ножки и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов.
Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
При весе в 1,835 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 168 сантиметров, а длина в собранном состоянии - всего 47 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод. В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.
Характеристики:
- тип головки - шаровая
- рабочая высота - 168 см
- в сложенном состоянии - 47 см
- материал - алюминий
- максимальная нагрузка - 10 кг
- вес - 1,95 кг