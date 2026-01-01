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QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг
QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг

QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг

QZSD
Артикул: DAN-4047

Штатив-трансформер QZSD Q1088 с шаровой головой.

Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Предназначен для работы с тяжелым фотооборудованием. Максимальная высота - 168 см, в сложенном виде - 47 см. Максимальная нагрузка - до 10 кг. Вес - 1,95 кг. Материал - алюминий.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия, имеет надежные регулируемые резиновые ножки и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов.

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,835 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 168 сантиметров, а длина в собранном состоянии - всего 47 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод. В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - шаровая
  • рабочая высота - 168 см
  • в сложенном состоянии - 47 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 10 кг
  • вес - 1,95 кг

Комплектация

В данном штативе используется быстросъемная площадка для штативов QZSD Q56

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