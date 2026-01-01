QZSD Q1088 штатив-трансформер 168 см с шаровой головой до 10 кг

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия, имеет надежные регулируемые резиновые ножки и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов.

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,835 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 168 сантиметров, а длина в собранном состоянии - всего 47 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод. В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики: