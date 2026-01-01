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Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий

Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий

Chris James
Артикул: NVF-202

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.

Описание

Chris James 216 White Diffusion – фолиевый рассеивающий фильтр для студийного света и фрострам

Chris James 216 White Diffusion (артикул NVF-202) – это профессиональный фолиевый (гелевый) фильтр белого рассеивания, предназначенный для смягчения света от студийных осветителей, прожекторов и других источников. Фильтр снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.

Благодаря своей универсальности, этот материал широко используется в самых разных сценариях: от профессиональных фото- и видеостудий до театрального освещения. Его можно применять как для смягчения яркого направленного света, так и в качестве фильтра для фрострам, а также как самостоятельный фон для предметной съёмки.

Применение фильтра

  • Смягчение света в студии: уменьшение жёсткости теней от импульсных и постоянных источников света.
  • Фрост-рамы (Frost Frames): материал идеально подходит для натяжки на фрост-рамы (тканевые каркасы), создавая большую рассеивающую поверхность для мягкого, обволакивающего света.
  • Фон для предметной съёмки: белый полупрозрачный материал можно использовать в качестве фона для съёмки небольших предметов, продуктов и товаров для маркетплейсов, создавая чистый, рассеянный свет.
  • Видеосъёмка и телевидение: для создания мягкого, равномерного освещения без резких теней.
  • Театральное освещение и концерты: для смягчения света прожекторов и софитов.

Ключевые особенности

  • Снижение света на 1.5 ступени: эффективное ослабление светового потока.
  • Без изменения цветовой температуры: сохраняет естественный цвет света.
  • Коэффициент пропускания 36%: оптимальный уровень рассеивания.
  • Универсальность: подходит для световых модификаторов, фрострам и в качестве фона.
  • Простота крепления: легко фиксируется на рамках, зажимах и клипсах.

Технические характеристики

  • Тип: фолиевый рассеивающий фильтр
  • Бренд: Chris James
  • Модель: 216 White Diffusion
  • Снижение света: 1.5 ступени
  • Коэффициент пропускания: 36%
  • Коэффициент поглощения: 1.5
  • Цветовая температура: не изменяет
  • Минимальный размер отреза: 122×100 см
  • Полный рулон: 7 м (приобретается целиком)

Идеи для использования в предметной съёмке

  • Бестеневой фон: используйте фильтр как полупрозрачный фон для создания мягкого, рассеянного света за предметом.
  • Съёмка на просвет: подсветите фильтр сзади для создания эффекта свечения и объёма.
  • Фон для товаров: белый рассеивающий материал – отличная альтернатива бумажному фону для небольших предметов.
  • Работа с фрострамами: натяните материал на фрост-раму для создания большой рассеивающей панели.

Важные условия покупки

  • Минимальный объём продажи: один отрез размером 122×100 см.
  • Обмен и возврат: отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Возврат возможен только при приобретении целого рулона 7 метров.
  • Уточнение размера: перед заказом обязательно уточните необходимый размер.

Как использовать фильтр

  1. Для смягчения света: закрепите фильтр перед источником света с помощью зажимов, клипс или рамки для фильтров.
  2. Для фрострамы: натяните материал на фрост-раму (специальный каркас для тканевых фильтров) и зафиксируйте клипсами.
  3. Для фона предметной съёмки: установите фильтр позади объекта на стойках или перекладинах.
  4. Регулировка: при необходимости используйте несколько слоёв фильтра для большего рассеивания.

Преимущества использования

  • Мягкий свет: рассеивание света без изменения цветовой температуры.
  • Универсальность: подходит для световых модификаторов, фрострам и фонов.
  • Простота использования: легко крепится и снимается.
  • Долговечность: качественный материал выдерживает длительное использование.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение

  • Храните фильтр в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Избегайте механических повреждений и перегибов.
  • При загрязнении аккуратно протирайте мягкой сухой тканью.

Комплектация

В стандартную поставку входит отрез фолиевого фильтра Chris James 216 White Diffusion (минимальный отрез 122×100 см) или целый рулон 7 м (при заказе целиком).

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