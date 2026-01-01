Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий

Описание

Chris James 216 White Diffusion – фолиевый рассеивающий фильтр для студийного света и фрострам

Chris James 216 White Diffusion (артикул NVF-202) – это профессиональный фолиевый (гелевый) фильтр белого рассеивания, предназначенный для смягчения света от студийных осветителей, прожекторов и других источников. Фильтр снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.

Благодаря своей универсальности, этот материал широко используется в самых разных сценариях: от профессиональных фото- и видеостудий до театрального освещения. Его можно применять как для смягчения яркого направленного света, так и в качестве фильтра для фрострам, а также как самостоятельный фон для предметной съёмки.

Применение фильтра

Смягчение света в студии: уменьшение жёсткости теней от импульсных и постоянных источников света.

уменьшение жёсткости теней от импульсных и постоянных источников света. Фрост-рамы (Frost Frames): материал идеально подходит для натяжки на фрост-рамы (тканевые каркасы), создавая большую рассеивающую поверхность для мягкого, обволакивающего света.

материал идеально подходит для натяжки на фрост-рамы (тканевые каркасы), создавая большую рассеивающую поверхность для мягкого, обволакивающего света. Фон для предметной съёмки: белый полупрозрачный материал можно использовать в качестве фона для съёмки небольших предметов, продуктов и товаров для маркетплейсов, создавая чистый, рассеянный свет.

белый полупрозрачный материал можно использовать в качестве фона для съёмки небольших предметов, продуктов и товаров для маркетплейсов, создавая чистый, рассеянный свет. Видеосъёмка и телевидение: для создания мягкого, равномерного освещения без резких теней.

для создания мягкого, равномерного освещения без резких теней. Театральное освещение и концерты: для смягчения света прожекторов и софитов.

Ключевые особенности

Снижение света на 1.5 ступени: эффективное ослабление светового потока.

эффективное ослабление светового потока. Без изменения цветовой температуры: сохраняет естественный цвет света.

сохраняет естественный цвет света. Коэффициент пропускания 36%: оптимальный уровень рассеивания.

оптимальный уровень рассеивания. Универсальность: подходит для световых модификаторов, фрострам и в качестве фона.

подходит для световых модификаторов, фрострам и в качестве фона. Простота крепления: легко фиксируется на рамках, зажимах и клипсах.

Технические характеристики

Тип: фолиевый рассеивающий фильтр

фолиевый рассеивающий фильтр Бренд: Chris James

Chris James Модель: 216 White Diffusion

216 White Diffusion Снижение света: 1.5 ступени

1.5 ступени Коэффициент пропускания: 36%

36% Коэффициент поглощения: 1.5

1.5 Цветовая температура: не изменяет

не изменяет Минимальный размер отреза: 122×100 см

122×100 см Полный рулон: 7 м (приобретается целиком)

Идеи для использования в предметной съёмке

Бестеневой фон: используйте фильтр как полупрозрачный фон для создания мягкого, рассеянного света за предметом.

используйте фильтр как полупрозрачный фон для создания мягкого, рассеянного света за предметом. Съёмка на просвет: подсветите фильтр сзади для создания эффекта свечения и объёма.

подсветите фильтр сзади для создания эффекта свечения и объёма. Фон для товаров: белый рассеивающий материал – отличная альтернатива бумажному фону для небольших предметов.

белый рассеивающий материал – отличная альтернатива бумажному фону для небольших предметов. Работа с фрострамами: натяните материал на фрост-раму для создания большой рассеивающей панели.

Важные условия покупки

Минимальный объём продажи: один отрез размером 122×100 см.

один отрез размером 122×100 см. Обмен и возврат: отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Возврат возможен только при приобретении целого рулона 7 метров.

отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Возврат возможен только при приобретении целого рулона 7 метров. Уточнение размера: перед заказом обязательно уточните необходимый размер.

Как использовать фильтр

Для смягчения света: закрепите фильтр перед источником света с помощью зажимов, клипс или рамки для фильтров. Для фрострамы: натяните материал на фрост-раму (специальный каркас для тканевых фильтров) и зафиксируйте клипсами. Для фона предметной съёмки: установите фильтр позади объекта на стойках или перекладинах. Регулировка: при необходимости используйте несколько слоёв фильтра для большего рассеивания.

Преимущества использования

Мягкий свет: рассеивание света без изменения цветовой температуры.

рассеивание света без изменения цветовой температуры. Универсальность: подходит для световых модификаторов, фрострам и фонов.

подходит для световых модификаторов, фрострам и фонов. Простота использования: легко крепится и снимается.

легко крепится и снимается. Долговечность: качественный материал выдерживает длительное использование.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение