Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий

Chris James 216 White Diffusion – фолиевый рассеивающий фильтр для студийного света и фрострам
Chris James 216 White Diffusion (артикул NVF-202) – это профессиональный фолиевый (гелевый) фильтр белого рассеивания, предназначенный для смягчения света от студийных осветителей, прожекторов и других источников. Фильтр снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Благодаря своей универсальности, этот материал широко используется в самых разных сценариях: от профессиональных фото- и видеостудий до театрального освещения. Его можно применять как для смягчения яркого направленного света, так и в качестве фильтра для фрострам, а также как самостоятельный фон для предметной съёмки.
Применение фильтра
- Смягчение света в студии: уменьшение жёсткости теней от импульсных и постоянных источников света.
- Фрост-рамы (Frost Frames): материал идеально подходит для натяжки на фрост-рамы (тканевые каркасы), создавая большую рассеивающую поверхность для мягкого, обволакивающего света.
- Фон для предметной съёмки: белый полупрозрачный материал можно использовать в качестве фона для съёмки небольших предметов, продуктов и товаров для маркетплейсов, создавая чистый, рассеянный свет.
- Видеосъёмка и телевидение: для создания мягкого, равномерного освещения без резких теней.
- Театральное освещение и концерты: для смягчения света прожекторов и софитов.
Ключевые особенности
- Снижение света на 1.5 ступени: эффективное ослабление светового потока.
- Без изменения цветовой температуры: сохраняет естественный цвет света.
- Коэффициент пропускания 36%: оптимальный уровень рассеивания.
- Универсальность: подходит для световых модификаторов, фрострам и в качестве фона.
- Простота крепления: легко фиксируется на рамках, зажимах и клипсах.
Технические характеристики
- Тип: фолиевый рассеивающий фильтр
- Бренд: Chris James
- Модель: 216 White Diffusion
- Снижение света: 1.5 ступени
- Коэффициент пропускания: 36%
- Коэффициент поглощения: 1.5
- Цветовая температура: не изменяет
- Минимальный размер отреза: 122×100 см
- Полный рулон: 7 м (приобретается целиком)
Идеи для использования в предметной съёмке
- Бестеневой фон: используйте фильтр как полупрозрачный фон для создания мягкого, рассеянного света за предметом.
- Съёмка на просвет: подсветите фильтр сзади для создания эффекта свечения и объёма.
- Фон для товаров: белый рассеивающий материал – отличная альтернатива бумажному фону для небольших предметов.
- Работа с фрострамами: натяните материал на фрост-раму для создания большой рассеивающей панели.
Важные условия покупки
- Минимальный объём продажи: один отрез размером 122×100 см.
- Обмен и возврат: отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Возврат возможен только при приобретении целого рулона 7 метров.
- Уточнение размера: перед заказом обязательно уточните необходимый размер.
Как использовать фильтр
- Для смягчения света: закрепите фильтр перед источником света с помощью зажимов, клипс или рамки для фильтров.
- Для фрострамы: натяните материал на фрост-раму (специальный каркас для тканевых фильтров) и зафиксируйте клипсами.
- Для фона предметной съёмки: установите фильтр позади объекта на стойках или перекладинах.
- Регулировка: при необходимости используйте несколько слоёв фильтра для большего рассеивания.
Преимущества использования
- Мягкий свет: рассеивание света без изменения цветовой температуры.
- Универсальность: подходит для световых модификаторов, фрострам и фонов.
- Простота использования: легко крепится и снимается.
- Долговечность: качественный материал выдерживает длительное использование.
Совместимость с оборудованием
- Фрострамы: фрострамы и флаги
- Осветители: студийные моноблоки, LED-панели, прожекторы, софиты.
- Крепления: зажимы для фильтров, тейпы
Уход и хранение
- Храните фильтр в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Избегайте механических повреждений и перегибов.
- При загрязнении аккуратно протирайте мягкой сухой тканью.