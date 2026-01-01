E-IMAGE EIHOFF Horison One + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект

Описание

Электронный стабилизатор, монопод-стедикам E-IMAGE Horison One - это легкий и портативный трехосный стабилизатор для цифровых камер. Максимальная полезная нагрузка до 3,6 кг. Вес - 1,45 кг.

Стедикам совместим с камерами:



Canon 5D Mark II ／ III ／ IIII ／ IＶ, ６D, 6D2, 70D, 80D, 500D, EOS R

Panasonic GH3, GH4, GH5

Sony A7S, A7S II, A7S III, A7M3, A9

Nikon D850, Z6

Электронный механизм фокусировки разработан для стабилизаторов E-IMAGE HORIZON One и HORIZON Pro. Он позволяет управлять фокусировкой объектива по беспроводной сети. Шестерня фокусировки и входящее в комплект зубчатое кольцо соответствуют промышленному стандарту 0,8 MOD и совместима с большинством объективов.

Характеристики F Focus:

рабочая частота - 2,4 G

максимальная дистанция - 100 м

вес двигателя - 200 г

размер двигателя - 90х30х105 мм

максимальный крутящий момент - 0,18 Nm

рабочий шум - <25 dB

вес контролера - 80 г

размер контролера - 35х30х45 мм







