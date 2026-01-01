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E-IMAGE EIHOFF Horison One + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
E-IMAGE EIHOFF Horison One + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект

E-IMAGE EIHOFF Horison One + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект

E-IMAGE
Артикул: DAN-5817

Черный комплект E-IMAGE Horison One + F Focus стедикам и электронный механизм фокусировки.

Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison One и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.

Описание

Электронный стабилизатор, монопод-стедикам E-IMAGE Horison One - это легкий и портативный трехосный стабилизатор для цифровых камер. Максимальная полезная нагрузка до 3,6 кг. Вес - 1,45 кг.

Стедикам совместим с камерами:

  • Canon 5D Mark II ／ III ／ IIII ／ IＶ, ６D, 6D2, 70D, 80D, 500D, EOS R
  • Panasonic GH3, GH4, GH5
  • Sony A7S, A7S II, A7S III, A7M3, A9
  • Nikon D850, Z6

Электронный механизм фокусировки разработан для стабилизаторов E-IMAGE HORIZON One и HORIZON Pro. Он позволяет управлять фокусировкой объектива по беспроводной сети. Шестерня фокусировки и входящее в комплект зубчатое кольцо соответствуют промышленному стандарту 0,8 MOD и совместима с большинством объективов.

Характеристики F Focus:

  • рабочая частота - 2,4 G
  • максимальная дистанция - 100 м
  • вес двигателя - 200 г
  • размер двигателя - 90х30х105 мм
  • максимальный крутящий момент - 0,18 Nm
  • рабочий шум - <25 dB
  • вес контролера - 80 г
  • размер контролера - 35х30х45 мм



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