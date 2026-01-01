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Хит
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект

Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект

Fotokvant
Артикул: DAN-4933

Телесуфлер Fotokvant VTP-04.

Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. В комплекте имеется держатель для планшета 142х86 мм максимум и держатель для смартфона 50х77 мм максимум. Может использоваться с цифровыми камерами.

Описание

Телесуфлер имеет размер 213,9х170,9 мм, глубина козырька - 95 мм. Суфлер применяется в видеопроизводстве для съемок интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, видеоблогов и других видов съемок. Прибор обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

В комплекте поставляется кольца адаптеры для смартфона - 4 шт. и кольца адаптеры для объективов - 8 шт. (диаметр колец адаптеров - 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм). Кольцо накручивается на объектив, суфлер прищелкивается к кольцу.

Также в комплекте поставки имеются крепеж для смартфона, крепеж для планшета или смартфона, пульт ДУ для смартфона, микрофибра и отвертка.

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