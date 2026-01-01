Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект

Описание

Телесуфлер имеет размер 213,9х170,9 мм, глубина козырька - 95 мм. Суфлер применяется в видеопроизводстве для съемок интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, видеоблогов и других видов съемок. Прибор обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

В комплекте поставляется кольца адаптеры для смартфона - 4 шт. и кольца адаптеры для объективов - 8 шт. (диаметр колец адаптеров - 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм). Кольцо накручивается на объектив, суфлер прищелкивается к кольцу.

Также в комплекте поставки имеются крепеж для смартфона, крепеж для планшета или смартфона, пульт ДУ для смартфона, микрофибра и отвертка.