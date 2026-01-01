E-IMAGE EIFF F Focus электронный механизм фокусировки для фотокамер

Характеристики:
- рабочая частота - 2,4 G
- максимальная дистанция - 100 м
- вес двигателя - 200 г
- размер двигателя - 90х30х105 мм
- максимальный крутящий момент - 0,18 Nm
- рабочий шум - <25 dB
- вес контролера - 80 г
- размер контролера - 35х30х45 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Электронный механизм фокусировки E-IMAGE F Focus для фотокамер.
Электронный механизм фокусировки разработан для стабилизаторов E-IMAGE HORIZON One и HORIZON Pro. Он позволяет управлять фокусировкой объектива по беспроводной сети. Шестерня фокусировки и входящее в комплект зубчатое кольцо соответствуют промышленному стандарту 0,8 MOD и совместима с большинством объективов.
Характеристики:
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