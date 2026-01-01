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E-IMAGE EIFF F Focus электронный механизм фокусировки для фотокамер
E-IMAGE EIFF F Focus электронный механизм фокусировки для фотокамер
E-IMAGE EIFF F Focus электронный механизм фокусировки для фотокамер

E-IMAGE EIFF F Focus электронный механизм фокусировки для фотокамер

E-IMAGE
Артикул: DAN-5815

Электронный механизм фокусировки E-IMAGE F Focus для фотокамер.

Электронный механизм фокусировки разработан для стабилизаторов E-IMAGE HORIZON One и HORIZON Pro. Он позволяет управлять фокусировкой объектива по беспроводной сети. Шестерня фокусировки и входящее в комплект зубчатое кольцо соответствуют промышленному стандарту 0,8 MOD и совместима с большинством объективов.

Описание

Характеристики:

  • рабочая частота - 2,4 G
  • максимальная дистанция - 100 м
  • вес двигателя - 200 г
  • размер двигателя - 90х30х105 мм
  • максимальный крутящий момент - 0,18 Nm
  • рабочий шум - <25 dB
  • вес контролера - 80 г
  • размер контролера - 35х30х45 мм

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