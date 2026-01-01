E-IMAGE EIFF F Focus электронный механизм фокусировки для фотокамер

Артикул: DAN-5815

Электронный механизм фокусировки E-IMAGE F Focus для фотокамер.

Электронный механизм фокусировки разработан для стабилизаторов E-IMAGE HORIZON One и HORIZON Pro. Он позволяет управлять фокусировкой объектива по беспроводной сети. Шестерня фокусировки и входящее в комплект зубчатое кольцо соответствуют промышленному стандарту 0,8 MOD и совместима с большинством объективов.