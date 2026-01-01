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QZSD Q56 быстросъемная площадка для штативов Q999
QZSD Q56 быстросъемная площадка для штативов Q999
QZSD Q56 быстросъемная площадка для штативов Q999
QZSD Q56 быстросъемная площадка для штативов Q999
QZSD Q56 быстросъемная площадка для штативов Q999
QZSD Q56 быстросъемная площадка для штативов Q999
QZSD Q56 быстросъемная площадка для штативов Q999

QZSD Q56 быстросъемная площадка для штативов Q999

QZSD
Артикул: DAN-4039

Быстросъемная площадка QZSD Q56 для штативов Q999.

Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования.


Описание

Данная площадка идеально подходит для следующих штативов:

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