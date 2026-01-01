QZSD Q56 быстросъемная площадка для штативов Q999

Данная площадка идеально подходит для следующих штативов:
- QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
- QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
- QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
- QZSD Q530 штатив-монопод с шаровой головой с максимальной высотой 165 см
- QZSD Q298H штатив высотой 200 см с горизонтальной колонной и шаровой головой
- QZSD Q1088 штатив-трансформер с шаровой головой для тяжелых камер
- QZSD Q160S мини-штатив с комбинированой головой