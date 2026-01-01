QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой

Описание

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой

QZSD Q999H — это универсальный алюминиевый штатив-трансформер, который легко превращается в монопод и позволяет снимать с самых разных ракурсов. Модель отличается компактностью (в сложенном виде всего 43 см) и хорошей грузоподъемностью (до 8 кг), что делает ее отличным выбором для путешествий, студийной работы и съемки на открытом воздухе.

Основные характеристики

Максимальная рабочая высота: 156 см.

156 см. Длина в сложенном виде: 43 см.

43 см. Количество секций: 4.

4. Максимальная нагрузка: 8 кг.

8 кг. Вес штатива: 1,55 кг.

1,55 кг. Материал: Алюминий.

Алюминий. Тип головы: Шаровая с быстросъемной площадкой.

Ключевые особенности

Трансформация в монопод: Штатив легко превращается в монопод, что расширяет его функциональность для репортажной и тревел-съемки.

Штатив легко превращается в монопод, что расширяет его функциональность для репортажной и тревел-съемки. Съемка под углом 90°: Уникальная возможность установки камеры и центральной колонны под прямым углом для съемки объектов с нестандартных позиций (максимальная высота в таком режиме — 120 см).

Уникальная возможность установки камеры и центральной колонны под прямым углом для съемки объектов с нестандартных позиций (максимальная высота в таком режиме — 120 см). Переворачиваемая центральная колонна: Позволяет вести съемку с уровня земли для макросъемки или творческих ракурсов.

Позволяет вести съемку с уровня земли для макросъемки или творческих ракурсов. Крюк для подвеса груза: Обеспечивает дополнительную устойчивость в ветреную погоду или при работе с тяжелым оборудованием.

Обеспечивает дополнительную устойчивость в ветреную погоду или при работе с тяжелым оборудованием. Цанговые зажимы: Обеспечивают надежную фиксацию секций и удобны в работе.

Обеспечивают надежную фиксацию секций и удобны в работе. Резиновые ножки: Предотвращают скольжение на различных поверхностях.

Для чего используется

Штатив QZSD Q999H подходит для широкого круга задач: