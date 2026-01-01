QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой
QZSD Q999H — это универсальный алюминиевый штатив-трансформер, который легко превращается в монопод и позволяет снимать с самых разных ракурсов. Модель отличается компактностью (в сложенном виде всего 43 см) и хорошей грузоподъемностью (до 8 кг), что делает ее отличным выбором для путешествий, студийной работы и съемки на открытом воздухе.
Основные характеристики
- Максимальная рабочая высота: 156 см.
- Длина в сложенном виде: 43 см.
- Количество секций: 4.
- Максимальная нагрузка: 8 кг.
- Вес штатива: 1,55 кг.
- Материал: Алюминий.
- Тип головы: Шаровая с быстросъемной площадкой.
Ключевые особенности
- Трансформация в монопод: Штатив легко превращается в монопод, что расширяет его функциональность для репортажной и тревел-съемки.
- Съемка под углом 90°: Уникальная возможность установки камеры и центральной колонны под прямым углом для съемки объектов с нестандартных позиций (максимальная высота в таком режиме — 120 см).
- Переворачиваемая центральная колонна: Позволяет вести съемку с уровня земли для макросъемки или творческих ракурсов.
- Крюк для подвеса груза: Обеспечивает дополнительную устойчивость в ветреную погоду или при работе с тяжелым оборудованием.
- Цанговые зажимы: Обеспечивают надежную фиксацию секций и удобны в работе.
- Резиновые ножки: Предотвращают скольжение на различных поверхностях.
Для чего используется
Штатив QZSD Q999H подходит для широкого круга задач:
- Путешествия и тревел-фотография: Благодаря малому весу и компактным размерам.
- Студийная и портретная съемка: Надежная фиксация камеры весом до 8 кг.
- Макросъемка: Благодаря возможности перевернуть центральную колонну.
- Съемка с нестандартных ракурсов: Режим с установкой колонны под 90°.