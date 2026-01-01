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-24 %
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой

QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой

QZSD
Артикул: DAN-2926

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.

Описание

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой

QZSD Q999H — это универсальный алюминиевый штатив-трансформер, который легко превращается в монопод и позволяет снимать с самых разных ракурсов. Модель отличается компактностью (в сложенном виде всего 43 см) и хорошей грузоподъемностью (до 8 кг), что делает ее отличным выбором для путешествий, студийной работы и съемки на открытом воздухе.

Основные характеристики

  • Максимальная рабочая высота: 156 см.
  • Длина в сложенном виде: 43 см.
  • Количество секций: 4.
  • Максимальная нагрузка: 8 кг.
  • Вес штатива: 1,55 кг.
  • Материал: Алюминий.
  • Тип головы: Шаровая с быстросъемной площадкой.

Ключевые особенности

  • Трансформация в монопод: Штатив легко превращается в монопод, что расширяет его функциональность для репортажной и тревел-съемки.
  • Съемка под углом 90°: Уникальная возможность установки камеры и центральной колонны под прямым углом для съемки объектов с нестандартных позиций (максимальная высота в таком режиме — 120 см).
  • Переворачиваемая центральная колонна: Позволяет вести съемку с уровня земли для макросъемки или творческих ракурсов.
  • Крюк для подвеса груза: Обеспечивает дополнительную устойчивость в ветреную погоду или при работе с тяжелым оборудованием.
  • Цанговые зажимы: Обеспечивают надежную фиксацию секций и удобны в работе.
  • Резиновые ножки: Предотвращают скольжение на различных поверхностях.

Для чего используется

Штатив QZSD Q999H подходит для широкого круга задач:

  • Путешествия и тревел-фотография: Благодаря малому весу и компактным размерам.
  • Студийная и портретная съемка: Надежная фиксация камеры весом до 8 кг.
  • Макросъемка: Благодаря возможности перевернуть центральную колонну.
  • Съемка с нестандартных ракурсов: Режим с установкой колонны под 90°.

Комплектация

  • Штатив QZSD Q999H — 1 шт.
  • Шаровая голова с быстросъемной площадкой — 1 шт.
  • Чехол для хранения и переноски — 1 шт.

В данном штативе используется быстросъемная площадка для штативов QZSD Q56

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