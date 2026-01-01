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E-IMAGE EIHO Horison One электронный стабилизатор монопод стедикам

E-IMAGE EIHO Horison One электронный стабилизатор монопод стедикам

E-IMAGE
Артикул: DAN-5818

Электронный стабилизатор для фотоаппаратов, монопод-стедикам E-IMAGE Horison One.

Легкий и портативный трехосный стабилизатор для цифровых камер. Максимальная полезная нагрузка до 3,6 кг. Вес - 1,45 кг.


Описание

Основными достоинствами прибора являются угловая трхосная конструкция, способность работать от одной зарядки 12 часов и возможность устанавливать на него камеры весом до 3,6 кг.

Прибор позволяет производить вращение на 360 градусов. Так же имеется режимы селфи, видео, съемки с интервалом и спортивный.

В этом приборе используются шесть 32-битных микроконтроллеров, работающих на частоте 4000Гц и мощный бесщеточный мотор.

Стедикам совместим с камерами:

  • Canon 5D Mark II ／ III ／ IIII ／ IＶ, ６D, 6D2, 70D, 80D, 500D, EOS R
  • Panasonic GH3, GH4, GH5
  • Sony A7S, A7S II, A7S III, A7M3, A9
  • Nikon D850, Z6

Дополнительно на стедикам могут быть установлены: система фоллоу-фокус, одинарная или двойная вспомогательные рукояти (НВ10, НВ20), монопод МА600.

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