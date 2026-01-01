Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку

Описание

Поворотный адаптер Fotokvant RFLH-06 для крепления оборудования (1/4", 3/8", 5/8")

Fotokvant RFLH-06 — это универсальный поворотный адаптер (кронштейн) для установки различного студийного оборудования на стойки, штативы и другие держатели. Он позволяет надежно закрепить вспышку, зонт, микрофон или другой аксессуар с горячим башмаком или резьбовым соединением, обеспечивая гибкую регулировку положения в пространстве.

Основные характеристики

Назначение: Крепление накамерной вспышки или светодиодной панели, зонта и другого оборудования на стойку.

Крепление накамерной вспышки или светодиодной панели, зонта и другого оборудования на стойку. Крепление к стойке: Стандартный адаптер 5/8" (16 мм).

Стандартный адаптер 5/8" (16 мм). Крепление для оборудования: Горячий башмак и резьба 1/4", 3/8".

Горячий башмак и резьба 1/4", 3/8". Регулировка угла: Поворотный механизм для точного направления света.

Для чего используется

Адаптер RFLH-06 является незаменимым помощником для фотографов и видеографов, работающих со студийным и портативным оборудованием. Он позволяет: