Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку

Поворотный адаптер Fotokvant RFLH-06 для крепления оборудования (1/4", 3/8", 5/8")
Fotokvant RFLH-06 — это универсальный поворотный адаптер (кронштейн) для установки различного студийного оборудования на стойки, штативы и другие держатели. Он позволяет надежно закрепить вспышку, зонт, микрофон или другой аксессуар с горячим башмаком или резьбовым соединением, обеспечивая гибкую регулировку положения в пространстве.
Основные характеристики
- Назначение: Крепление накамерной вспышки или светодиодной панели, зонта и другого оборудования на стойку.
- Крепление к стойке: Стандартный адаптер 5/8" (16 мм).
- Крепление для оборудования: Горячий башмак и резьба 1/4", 3/8".
- Регулировка угла: Поворотный механизм для точного направления света.
Для чего используется
Адаптер RFLH-06 является незаменимым помощником для фотографов и видеографов, работающих со студийным и портативным оборудованием. Он позволяет:
- Установить накамерную вспышку на стойку: Освободить горячий башмак камеры и использовать вспышку как полноценный студийный источник света.
- Закрепить фотозонт: Надежно фиксирует штангу зонта для создания мягкого рассеянного света.
- Использовать с микрофонами и мониторами: Благодаря резьбовым соединениям, адаптер подходит для широкого спектра аксессуаров.
- Точно направлять свет: Поворотный механизм позволяет изменять угол наклона и поворота оборудования.