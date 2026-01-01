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-15 %
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку

Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку

Fotokvant
Артикул: NVF-8713

Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.

Описание

Поворотный адаптер Fotokvant RFLH-06 для крепления оборудования (1/4", 3/8", 5/8")

Fotokvant RFLH-06 — это универсальный поворотный адаптер (кронштейн) для установки различного студийного оборудования на стойки, штативы и другие держатели. Он позволяет надежно закрепить вспышку, зонт, микрофон или другой аксессуар с горячим башмаком или резьбовым соединением, обеспечивая гибкую регулировку положения в пространстве.

Основные характеристики

  • Назначение: Крепление накамерной вспышки или светодиодной панели, зонта и другого оборудования на стойку.
  • Крепление к стойке: Стандартный адаптер 5/8" (16 мм).
  • Крепление для оборудования: Горячий башмак и резьба 1/4", 3/8".
  • Регулировка угла: Поворотный механизм для точного направления света.

Для чего используется

Адаптер RFLH-06 является незаменимым помощником для фотографов и видеографов, работающих со студийным и портативным оборудованием. Он позволяет:

  • Установить накамерную вспышку на стойку: Освободить горячий башмак камеры и использовать вспышку как полноценный студийный источник света.
  • Закрепить фотозонт: Надежно фиксирует штангу зонта для создания мягкого рассеянного света.
  • Использовать с микрофонами и мониторами: Благодаря резьбовым соединениям, адаптер подходит для широкого спектра аксессуаров.
  • Точно направлять свет: Поворотный механизм позволяет изменять угол наклона и поворота оборудования.

Комплектация

  • Поворотный адаптер Fotokvant RFLH-06 — 1 шт.

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