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-6 %
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива

QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива

QZSD
Артикул: DAN-3418

Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.

Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.

Описание

Колонна позволяет устанавливать оборудование в горизонтальной плоскости. С обоих концов она имеет крепежные винты 3/8", благодаря чему есть возможность установки сразу двух единиц техники (свет, микрофоны, камеры и т.д.).

Также используя эти крепления колонну можно установить на штатив вертикально увеличив тем самым высоту штатива.

В центральной части колонна оборудована головой с удобной рукоятью и шкалой для панорамирования.

Характеристики:

  • максимальная длина - 61 см
  • диаметр - 28 мм
  • материал - алюминий
  • крепежная резьба - 3/8"
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • штативная голова - есть

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