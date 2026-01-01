QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива

Описание

Колонна позволяет устанавливать оборудование в горизонтальной плоскости. С обоих концов она имеет крепежные винты 3/8", благодаря чему есть возможность установки сразу двух единиц техники (свет, микрофоны, камеры и т.д.).

Также используя эти крепления колонну можно установить на штатив вертикально увеличив тем самым высоту штатива.

В центральной части колонна оборудована головой с удобной рукоятью и шкалой для панорамирования.

Характеристики: