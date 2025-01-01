Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый

Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек DE-600B, DE-900B, DPS-601, DPS-901.
ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.
Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек DE-600B, DE-900B, DPS-601, DPS-901.
ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни.
Комплект FST ST-B1 для крепления бумажного фона.
Комплект монтируется на стойки (максимальный диаметр стойки 35 мм) и дает возможность установить фон намотаный на картонную тубу. Длина кронштейна - 16,5 см.
Художественный пластиковый фон LAXY №68.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображены контуры листьев и гроздья ягод в голубых, серых и желтых тонах.
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm - филаментная лампочка формы груша с нитевидными светодиодами. Отличная замена галогену и лампам накаливания. Долгий срок службы. Хорошая цветопередача. Отсутствие нагрева.
Патрон E27, мощность 6.5W, цветовая температура 4000К, световой поток 806 lm.
Светодиодная лампа для студийных осветителей, 90 светодиодов, мощность 25 Вт, цоколь Е27, цветовая температура 5500 К, CRI 98.
Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой
Штатив Raylab Travel 67T- штатив - монопод с возможностью установки центральной штанги в горизонтальное и вертикальное положение. Такая модель особенно востребована для предметной и макросъемки, когда необходимо расположить объектив камеры над объекто Телескопическая центральная колонна легко вынимается из конструкции штатива и превращается в монопод для селфи или репортажной съемки.
3х -ходовая голова штатива оснащена возможностью независимой регулировки положения во всех трех плоскостях, удобной ручкой для установки направления съемки, пузырьковым уровнем, а также быстросъемной площадкой с противоскользящими накладками и предохранителем, предотвращающим её выпадение.
Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки и вкупе с выдвижной центральной колонной позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.
Изменяемый угол наклона ног штатива поможет надежно установить штатив практически на любой поверхности.
E-IMAGE Background paper 26 Pongee бумажный фон песочный 2,72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги
Fotokvant BGP-2711-11 фон бумажный 2.72х11 м королевский синий.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг.
Wansen
Работай с цветом без бликов