Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
Артикул: MTG-1379

Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый.

Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов

Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE импульсная лампа
Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE импульсная лампа
Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек DE-600B, DE-900B, DPS-601, DPS-901.

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. 

FST ST-B1 комплект для крепления бумажного фона
FST ST-B1 комплект для крепления бумажного фона
Комплект FST ST-B1 для крепления бумажного фона.

Комплект монтируется на стойки (максимальный диаметр стойки 35 мм) и дает возможность установить фон намотаный на картонную тубу. Длина кронштейна - 16,5 см.

LAXY №68 фон пластиковый желтые ягоды
LAXY №68 фон пластиковый желтые ягоды
LAXY №68 фон пластиковый желтые ягоды
Художественный пластиковый фон LAXY №68.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображены контуры листьев и гроздья ягод в голубых, серых и желтых тонах.

Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm - филаментная лампочка формы груша с нитевидными светодиодами. Отличная замена галогену и лампам накаливания. Долгий срок службы. Хорошая цветопередача. Отсутствие нагрева. 

Патрон E27, мощность 6.5W, цветовая температура 4000К, световой поток 806 lm.

Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная лампа
Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная лампа
Светодиодная лампа для студийных осветителей, 90 светодиодов, мощность 25 Вт, цоколь Е27, цветовая температура 5500 К, CRI 98.


Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой
Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой
Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой
Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой
 Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой
 Штатив Raylab Travel 67T- штатив - монопод с возможностью установки центральной штанги в горизонтальное и вертикальное положение. Такая модель особенно востребована для предметной и макросъемки, когда необходимо расположить объектив камеры над объекто Телескопическая центральная колонна легко вынимается из конструкции штатива и превращается в монопод для селфи или репортажной съемки.
3х -ходовая голова штатива оснащена возможностью независимой регулировки положения во всех трех плоскостях, удобной ручкой для установки направления съемки, пузырьковым уровнем, а также быстросъемной площадкой с противоскользящими накладками и предохранителем, предотвращающим её выпадение.
Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки и вкупе с выдвижной центральной колонной позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.
Изменяемый угол наклона ног штатива поможет надежно установить штатив практически на любой поверхности.

E-IMAGE EISBP1026 Background paper 26 Pongee бумажный фон песочный 2,72x10 м
E-IMAGE EISBP1026 Background paper 26 Pongee бумажный фон песочный 2,72x10 м
E-IMAGE Background paper 26 Pongee бумажный фон песочный 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

Fotokvant BGP-2711-11 Royal Blue фон бумажный 2.72х11 м королевский синий
Fotokvant BGP-2711-11 Royal Blue фон бумажный 2.72х11 м королевский синий
Fotokvant BGP-2711-11 Royal Blue фон бумажный 2.72х11 м королевский синий
Fotokvant BGP-2711-11 Royal Blue фон бумажный 2.72х11 м королевский синий
Fotokvant BGP-2711-11 фон бумажный 2.72х11 м королевский синий. 

Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг. 

