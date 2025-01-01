Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый

Арт. DAN-9142

Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой

Штатив Raylab Travel 67T- штатив - монопод с возможностью установки центральной штанги в горизонтальное и вертикальное положение. Такая модель особенно востребована для предметной и макросъемки, когда необходимо расположить объектив камеры над объекто Телескопическая центральная колонна легко вынимается из конструкции штатива и превращается в монопод для селфи или репортажной съемки.

3х -ходовая голова штатива оснащена возможностью независимой регулировки положения во всех трех плоскостях, удобной ручкой для установки направления съемки, пузырьковым уровнем, а также быстросъемной площадкой с противоскользящими накладками и предохранителем, предотвращающим её выпадение.

Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки и вкупе с выдвижной центральной колонной позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.

Изменяемый угол наклона ног штатива поможет надежно установить штатив практически на любой поверхности.

