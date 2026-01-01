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Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)

Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)

Fotokvant
Артикул: NVF-2146

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.

Описание

Предназначен для использования с системами типа кронштейн (в зависимости от необходимого количества фонов и куда устанавливать фоны, можно подобрать соответствующие кронштейны:

Комплектация

  • Крепления (гантели) - 2 шт.
  • Цепь - 1 шт.
  • Грузик - 1 шт.

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