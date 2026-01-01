Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)

Предназначен для использования с системами типа кронштейн (в зависимости от необходимого количества фонов и куда устанавливать фоны, можно подобрать соответствующие кронштейны:
- Fotokvant 1210 держатель настенный или потолочный для одного подъемника фона
- Manfrotto 854-4 кронштейн для 4 фонов
- Fotokvant (1210-2) держатель для двух подъемников фона
- Fotokvant RAC-BHC6 кронштейн для шести фонов
- Lumifor LAC-BH1-ST кронштейны для системы подъема 1 фона с установкой на стойки
- Manfrotto 044 кронштейн для фонов
- Kupo Single Hooks комплект крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона
- Falcon Eyes CBH-3 держатель подъемника фона с зажимом