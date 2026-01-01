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Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер

Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер

Boya
Артикул: NVF-9902

Boya BY-M1DM - двойной петличный универсальный микрофон со стерео разъемом для смартфонов, DSLR камер.

Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.


Описание

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофоны практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля. 

Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 4 м (1 метр кабеля до преобразователя, далее разветвление на 2 кабеля по 3 метра), что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. Идеально подходит для записи интервью.

Характеристики:

  • преобразователь - электретный конденсатор
  • полярный шаблон - всенаправленный
  • диапазон частот - 65 Гц ~ 18 кГц
  • сигнал/шум - 74 дБ
  • чувствительность SPL - -30 дБ +/- 3dB / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • разъем - 3,5-миллиметровая (1/8 ") 4-полюсная золотая вилка
  • вес - 68 г
  • длина кабеля - 4 м

Комплектация

  • Микрофон BY-M1DM.
  • Поролоновая ветрозащита - 2 шт.
  • Зажим на одежду - 2 шт.
  • Липучка - 2 шт.
  • Чехол для переноски.
  • Руководство пользователя.
  • Переходник-адаптер с 3,5 мм на 6,3 мм - 1 шт.

Внимание! Комплектация Boya BY-M1DM зависит от конкретной поставки и может меняться поставщиком без предварительного уведомления. Рекомендуем уточнять комплектацию при заказе у менеджера.

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