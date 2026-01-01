Fotokvant (Фотоквант)

Под брендом Fotokvant объединились несколько российских изготовителей, к которым в 2016 году добавились современные производства КНР. Они выпускают практически весь спектр оборудования и аксессуаров для фото- и видеосъемки. Продукцию бренда отличает отличный баланс качества, надежности и доступности — один из лучших на российском рынке. Объем готовых решений огромен, и на их базе объединение Фотоквант может изготовить конструкции по заказу фотографа.

Оригинальная продукция Fotokvant доступна в интернет-магазине Фотогора.





Что выпускает Fotokvant

На производстве, преимущественно расположенном в России, выпускается фотооборудование и аксессуары — от зажимов «прищепок» до профессионального постоянного света и студийных систем крепления и монтажа. Очень ценятся в фото- и видеосреде фоны и хромакеи Фотоквант — нетканые и тканевые, пластиковые. светоотражающие, с удобным креплением на «ворота» или кронштейны. Они аккуратно сделаны, прочны, а стоят сравнительно недорого.





Также под маркой Fotokvant выпускаются:

столы для предметной съемки, 3D-системы со свободным вращением и адаптерами, фотобоксы;

студийный и накамерный свет всех типов — от светодиодных колец для селфи со смартфона до энергосберегающих профессиональных систем с люминесцентными или другими лампами;

отражатели и модификаторы света — компактные складные зонты и софтбоксы, габаритные студийные конструкции;

аксессуары — для съемки и объективов, микрофоны и крепления для них, сумки, переходники и зажимы;

штативы всех типов для камер, видеооборудовавния и смартфонов;

синхронизаторы, аксессуары для фотометрии и т.д.

Профессиональные экспертные консультации по ассортименту и подбору продукции Fotokvant можно получить у сотрудников нашего магазина.





