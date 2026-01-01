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Manfrotto 854-4 черный кронштейн для 4 фонов
Manfrotto 854-4 черный кронштейн для 4 фонов

Manfrotto 854-4 черный кронштейн для 4 фонов

Manfrotto
Артикул: NVF-7379

Manfrotto 854-4 – комплект стальных кронштейнов для установки четырех бумажных фонов. Крепятся к стене или потолку.

Описание

Manfrotto 854-4 черный кронштейн для 4 фонов

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