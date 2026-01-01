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Manfrotto 044 кронштейн для фонов

Manfrotto 044 кронштейн для фонов

Manfrotto
Артикул: OLE-0625

Manfrotto 044 – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей.

Устанавливаются на стойки-распорки Autopole с помощью зажимов Super Clamp 035, которые входят в комплект.

Описание

Manfrotto 044 кронштейн для фонов

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