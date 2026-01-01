Manfrotto 044 кронштейн для фонов

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 044 – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей.
Устанавливаются на стойки-распорки Autopole с помощью зажимов Super Clamp 035, которые входят в комплект.
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Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота, высотой до 2,6 метра, шириной до 3 метров. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.
Салфетка Fotokvant CLS-02 из микрофибры белая, размер - 15х15 см.
Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 15Х15 см.