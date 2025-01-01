Falcon Eyes CBH-3 держатель подъемника фона с зажимом

Falcon Eyes CB-BS386 – перекладина четырехсекционная. Длина 3,86 м. Изготовлена из алюминия.
Держатель подъемника фона Falcon Eyes CBH-3, с зажимом на трубу (стойку, стойку-распорку и прочее).
Крепится на стойки или распорки диаметром до 35 мм. Каждый держатель представляет из себя стальную пластину с пазом для установки подъемника фона. Резиновые вставки на зажимах противодействуют проскальзыванию и повреждению стоек. В одном комплекте 2 держателя.
Grifon CL-35M – крепление-зажим с адаптером.
Используется для монтажа студийного оборудования на трубы диаметром до 38 мм. Оборудован алюминиевым адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 350 грамм.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 1,6х2,1 м. Коричневый фон хорошо работает для съемок моделей, так как идеально сочетается с кожей. Так же для придания снимку теплого осеннего настроения.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет мандариновый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.
Wansen
