Falcon Eyes CBH-3 держатель подъемника фона с зажимом

Артикул: VBR-107

Держатель подъемника фона Falcon Eyes CBH-3, с зажимом на трубу (стойку, стойку-распорку и прочее).

Крепится на стойки или распорки диаметром до 35 мм. Каждый держатель представляет из себя стальную пластину с пазом для установки подъемника фона. Резиновые вставки на зажимах противодействуют проскальзыванию и повреждению стоек. В одном комплекте 2 держателя.