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Kupo KP-KS01 Single Hooks комплект крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона

Kupo KP-KS01 Single Hooks комплект крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона

Kupo
Артикул: OLE-0696

Kupo Single Hooks – кронштейн-держатель для одного бумажного фона. Устанавливается на стену или потолок. Комплект из 2 штук.

Описание

Kupo KP-KS01 Single Hooks комплект крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона

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