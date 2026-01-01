Kupo KP-KS01 Single Hooks комплект крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo Single Hooks – кронштейн-держатель для одного бумажного фона. Устанавливается на стену или потолок. Комплект из 2 штук.
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Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Набор колес Fotokvant LSC-22 Wheel KIT для стойки. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 22 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали, имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.
Кольцо-адаптер Fotokvant AR-152-PF для системы Profoto 152 мм.
Кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto. Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 152 мм.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2201 White 01, размер - 2,1x11 м, цвет - белый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.
Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов - черный, белый и серый, размер 2,7х11 м. Базовый комплект, состоящий из трех фонов размером 2,72х10 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный, Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый и Fotokvant BGP-2711-04 Neutral Grey фон бумажный 2.72х11 м нейтрально серый.