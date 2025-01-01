Fotokvant RAC-BHC6 кронштейн для шести фонов

Арт. NVF-6674

MingXing Light tent (with four backgrounds) 80x80x80 – лайт-куб, используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 80x80x80 см. В комплекте 4 фона: черный, белый, синий и красный.