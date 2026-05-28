Инструкция по установке B-3W, B-4W, B-6W, RAC-BR KIT и прочих систем подъема фона с цепочками и крюками

Необходимые инструменты

Перед началом работ подготовьте:

Дрель или перфоратор (в зависимости от материала стены/потолка)

Сверло по бетону/дереву (для дюбелей из комплекта нужно сверло по бетону 8 мм)

Рулетка и карандаш (для разметки)

Уровень (строительный). Лучше лазерный, так как расстояние между креплениями от 1,4 до 2,8 метра

Шуруповерт или отвертка

Лестница-стремянка

(Опционально) детектор скрытой проводки для безопасности. Чтобы не попасть в электропроводку и трубы водоснабжения.

Инструкция по установке

Инструкция посвящена установке и креплению систем фона с цепочками и кронштейнами (крюками) на разное количество фонов.

Основные системы:

Шаг 1: Разметка и крепление кронштейнов

Это самый важный шаг. Если криво поставить, то фоны начнут наматываться под углом и портиться. Система может крепиться как на стену, так и на потолок благодаря выемкам на кронштейнах, расположенным под 45°.

Определите расстояние: Установите два основных кронштейна на расстоянии, равном ширине рулона фона + 7–10 см . Например, для стандартного фона шириной 2.7 м расстояние между кронштейнами должно быть около 2.8 м, для 1,35 - 1,45 м и т.п.

Разметка: Используя уровень, сделайте отметки для сверления отверстий на стене или потолке. Убедитесь, что линия между кронштейнами строго горизонтальна.

Монтаж: Просверлите отверстия, вставьте дюбели из комплекта (или подходящие для вашего типа стены — бетон, гипсокартон, кирпич) и надежно закрепите кронштейны.

Важно для гипсокартона: Если стена гипсокартонная, необходимо использовать специальный крепеж (например, «зонтик» или «дрива»), так как обычные дюбели могут не выдержать веса рулонов. Постарайтесь найти направляющие и закрепиться в них. Если сомневаетесь, то проконсультируйтесь у монтажников Фотогоры, они подскажут вам нюансы, которые позволят надежно оценить риски и закрепить систему.

Шаг 2: Подготовка держателей («гантелей») и рулонов

В комплекте идут пластиковые держатели-распорки (на студийном жаргоне - гантели), которые фиксируются внутри картонной трубы (тубуса) бумажного фона.

Вставьте гантель: Возьмите одну «гантель» (держатель) без цепи и вставьте ее в один конец рулона. Если она входит туго — ослабьте пластиковый винт, чтобы лепестки механизма сжались.

Зафиксируйте: Вставьте держатель поглубже и закрутите пластиковый винт с торца гантели. При этом внутренние лепестки разойдутся внутри трубы, надежно зафиксировав механизм. Важно: Лепестки должны расширяться внутри тубуса, а не выходить за его пределы.

Повторите: Аналогично вставьте второй держатель (с цепным механизмом) в противоположный конец этого же рулона. В итоге рулон должен вращаться на этих двух осях.

Подготовьте остальные: Повторите процесс для остальных фонов.

Шаг 3: Установка фонов на кронштейны

Когда кронштейны закреплены, а держатели вставлены в рулоны, установите конструкцию.

Установите рулон: Возьмите подготовленный рулон с держателями на концах.

Поместите в пазы: Аккуратно положите концы держателей («оси») в пазы закрепленных на стене кронштейнов .

Повторите: Аналогично установите остальные два рулона. Обычно они располагаются параллельно друг другу, один над другим или в ряд, в зависимости от конструкции кронштейнов.

Шаг 4: Работа с цепным механизмом

Этот шаг отвечает за подъем и опускание фона.

Программа цепи: Каждая цепь предназначена для своего рулона. Проденьте цепь через шестеренку (ролик) на торцевой части держателя («гантели» с цепным приводом) .

Установите грузик: Проденьте через нижнюю часть петли грузик из комплекта. Грузик натягивает цепь, не давая ей запутываться, и обеспечивает ее постоянное нахождение внизу.

Замкните круг: Соедините концы цепи между собой (обычно они просто сцепляются), чтобы получилась непрерывная петля.





Шаг 5: Регулировка и эксплуатация

Проверка натяжения: Потяните за цепь. Рулон должен вращаться, поднимая или опуская полотно фона.

Настройка усилия (важно!): В конструкции предусмотрен специальный зажим или регулировочный винт на «гантели» с цепью. Затяните его так, чтобы фон НЕ разматывался под собственным весом, но при этом вращался без чрезмерных усилий. Это убережет бумагу от порывов и самопроизвольного сползания.

Тест: Опустите фон на нужную длину (например, для съемки в полный рост или для предметной съемки).

Тип стены или потолка. Особенности монтажа

Бетон/Кирпич: Требуется перфоратор и сверло по бетону. Используются стандартные дюбель-гвозди из комплекта. Самый надежный вариант.

Гипсокартон: Стандартные дюбели не держат. Необходимы специальные крепления: «зонтик» (молли), «дрива» или «бабочка». Важно не перетянуть, чтобы не продавить лист. Если есть возможность - сделайте закладные на этапе ремонта.

Дерево: Достаточно шуруповерта и длинных саморезов.

Частые ошибки и решения

: Фон самостоятельно разматывается и падает на пол. Решение: Подтяните регулировочный винт (зажим) на торце держателя, увеличив трение в механизме.

Цепочка постоянно перекручивается или соскакивает. Решение: Убедитесь, что грузик установлен и весит свободно, не цепляясь за пол. Если цепь болтается, грузик слишком легкий — можно временно подвесить дополнительный небольшой груз.

Рулон прокручивается внутри держателя (фон не мотается). Решение: Необходимо сильнее затянуть пластиковый винт на «гантели» (распорке), чтобы лепестки плотнее прижались к внутренней стенке трубы.

Подробнее об услуге монтажа

Если вы не уверены в своих силах или у вас нет подходящих инструментов, вы можете вызвать специалистов Фотогоры, которые приедут, установят оборудование. У них всегда есть приборы для поиска скрытой электрической проводки, чтобы не попасть в провода при установке, пылесос для того, чтобы работать, не загрязняя комнату, и все виды крепежей, чтобы установить систему на любую, даже гипсокартонную стену.

Контакты монтажников можно узнать тут https://photogora.ru/montazh-oborudovaniya/

Крепление на автополы

Если у вас съемное жилье, арендодатель не позволяет сверлить стены и потолок, или вы хотите поставить фоны посреди комнаты, то есть возможность закрепить кронштейны от фона на любую трубу с помощью суперклампов. Все производители суперклампов делают два отверстия в них с резьбой, которые совпадают с отверстиями на кронштейнах для крепления фонов. Благодаря этому, можно легко установить систему подъема фона на любую вертикальную трубу.

В ассортименте магазина Фотогора, есть специальные трубы-распорки пол-потолок для крепления различного оборудования - автополы. Это надежное крепление, которое не занимает много места и служит хорошим решением для данной задачи.

Если фоны тяжелые

Если вы используете тяжелые фоны — виниловые, бумажные увеличенной длины (20 м и более) или из тяжелого холста, — мы не просто рекомендуем, а очень настаиваем на замене стандартных пластиковых цепей подъема на металлические от производителей Gifon, Fotokvant или других производителей . Подъем нестандартных фонов быстро выводит пластиковую цепь из строя.



