Инструкция по установке B-3W, B-4W, B-6W, RAC-BR KIT и прочих систем подъема фона с цепочками и крюками

Необходимые инструменты
Перед началом работ подготовьте:
- Дрель или перфоратор (в зависимости от материала стены/потолка)
- Сверло по бетону/дереву (для дюбелей из комплекта нужно сверло по бетону 8 мм)
- Рулетка и карандаш (для разметки)
- Уровень (строительный). Лучше лазерный, так как расстояние между креплениями от 1,4 до 2,8 метра
- Шуруповерт или отвертка
- Лестница-стремянка
- (Опционально) детектор скрытой проводки для безопасности. Чтобы не попасть в электропроводку и трубы водоснабжения.
Инструкция по установке
Инструкция посвящена установке и креплению систем фона с цепочками и кронштейнами (крюками) на разное количество фонов.
Основные системы:
- Система на три фона B-3W — система подъема трех фонов
- Системы на 4 фона B-4W — система подъема четырех фонов (найдете в том же разделе)
- Системы для 6 фонов B-6W — система подъема шести фонов
- Fotokvant RAC-BR KIT — комплект держателей для одного фона с установкой на стойку
- Fotokvant B-2W — система подъема двух фонов
Шаг 1: Разметка и крепление кронштейнов
Это самый важный шаг. Если криво поставить, то фоны начнут наматываться под углом и портиться. Система может крепиться как на стену, так и на потолок благодаря выемкам на кронштейнах, расположенным под 45°.
Определите расстояние: Установите два основных кронштейна на расстоянии, равном ширине рулона фона + 7–10 см . Например, для стандартного фона шириной 2.7 м расстояние между кронштейнами должно быть около 2.8 м, для 1,35 - 1,45 м и т.п.
Разметка: Используя уровень, сделайте отметки для сверления отверстий на стене или потолке. Убедитесь, что линия между кронштейнами строго горизонтальна.
Монтаж: Просверлите отверстия, вставьте дюбели из комплекта (или подходящие для вашего типа стены — бетон, гипсокартон, кирпич) и надежно закрепите кронштейны.
Важно для гипсокартона: Если стена гипсокартонная, необходимо использовать специальный крепеж (например, «зонтик» или «дрива»), так как обычные дюбели могут не выдержать веса рулонов. Постарайтесь найти направляющие и закрепиться в них. Если сомневаетесь, то проконсультируйтесь у монтажников Фотогоры, они подскажут вам нюансы, которые позволят надежно оценить риски и закрепить систему.
Шаг 2: Подготовка держателей («гантелей») и рулонов
В комплекте идут пластиковые держатели-распорки (на студийном жаргоне - гантели), которые фиксируются внутри картонной трубы (тубуса) бумажного фона.
Вставьте гантель: Возьмите одну «гантель» (держатель) без цепи и вставьте ее в один конец рулона. Если она входит туго — ослабьте пластиковый винт, чтобы лепестки механизма сжались.
Зафиксируйте: Вставьте держатель поглубже и закрутите пластиковый винт с торца гантели. При этом внутренние лепестки разойдутся внутри трубы, надежно зафиксировав механизм. Важно: Лепестки должны расширяться внутри тубуса, а не выходить за его пределы.
Повторите: Аналогично вставьте второй держатель (с цепным механизмом) в противоположный конец этого же рулона. В итоге рулон должен вращаться на этих двух осях.
Подготовьте остальные: Повторите процесс для остальных фонов.
Шаг 3: Установка фонов на кронштейны
Когда кронштейны закреплены, а держатели вставлены в рулоны, установите конструкцию.
Установите рулон: Возьмите подготовленный рулон с держателями на концах.
Поместите в пазы: Аккуратно положите концы держателей («оси») в пазы закрепленных на стене кронштейнов .
Повторите: Аналогично установите остальные два рулона. Обычно они располагаются параллельно друг другу, один над другим или в ряд, в зависимости от конструкции кронштейнов.
Шаг 4: Работа с цепным механизмом
Этот шаг отвечает за подъем и опускание фона.
Программа цепи: Каждая цепь предназначена для своего рулона. Проденьте цепь через шестеренку (ролик) на торцевой части держателя («гантели» с цепным приводом) .
Установите грузик: Проденьте через нижнюю часть петли грузик из комплекта. Грузик натягивает цепь, не давая ей запутываться, и обеспечивает ее постоянное нахождение внизу.
Замкните круг: Соедините концы цепи между собой (обычно они просто сцепляются), чтобы получилась непрерывная петля.
Шаг 5: Регулировка и эксплуатация
Проверка натяжения: Потяните за цепь. Рулон должен вращаться, поднимая или опуская полотно фона.
Настройка усилия (важно!): В конструкции предусмотрен специальный зажим или регулировочный винт на «гантели» с цепью. Затяните его так, чтобы фон НЕ разматывался под собственным весом, но при этом вращался без чрезмерных усилий. Это убережет бумагу от порывов и самопроизвольного сползания.
Тест: Опустите фон на нужную длину (например, для съемки в полный рост или для предметной съемки).
Тип стены или потолка. Особенности монтажа
Бетон/Кирпич: Требуется перфоратор и сверло по бетону. Используются стандартные дюбель-гвозди из комплекта. Самый надежный вариант.
Гипсокартон: Стандартные дюбели не держат. Необходимы специальные крепления: «зонтик» (молли), «дрива» или «бабочка». Важно не перетянуть, чтобы не продавить лист. Если есть возможность - сделайте закладные на этапе ремонта.
Дерево: Достаточно шуруповерта и длинных саморезов.
Частые ошибки и решения
- Ошибка: Фон самостоятельно разматывается и падает на пол.
- Решение: Подтяните регулировочный винт (зажим) на торце держателя, увеличив трение в механизме.
- Ошибка: Цепочка постоянно перекручивается или соскакивает.
- Решение: Убедитесь, что грузик установлен и весит свободно, не цепляясь за пол. Если цепь болтается, грузик слишком легкий — можно временно подвесить дополнительный небольшой груз.
- Ошибка: Рулон прокручивается внутри держателя (фон не мотается).
- Решение: Необходимо сильнее затянуть пластиковый винт на «гантели» (распорке), чтобы лепестки плотнее прижались к внутренней стенке трубы.
Подробнее об услуге монтажа
Если вы не уверены в своих силах или у вас нет подходящих инструментов, вы можете вызвать специалистов Фотогоры, которые приедут, установят оборудование. У них всегда есть приборы для поиска скрытой электрической проводки, чтобы не попасть в провода при установке, пылесос для того, чтобы работать, не загрязняя комнату, и все виды крепежей, чтобы установить систему на любую, даже гипсокартонную стену.
Крепление на автополы
Если у вас съемное жилье, арендодатель не позволяет сверлить стены и потолок, или вы хотите поставить фоны посреди комнаты, то есть возможность закрепить кронштейны от фона на любую трубу с помощью суперклампов. Все производители суперклампов делают два отверстия в них с резьбой, которые совпадают с отверстиями на кронштейнах для крепления фонов. Благодаря этому, можно легко установить систему подъема фона на любую вертикальную трубу.
В ассортименте магазина Фотогора, есть специальные трубы-распорки пол-потолок для крепления различного оборудования - автополы. Это надежное крепление, которое не занимает много места и служит хорошим решением для данной задачи.
Если фоны тяжелые
Если вы используете тяжелые фоны — виниловые, бумажные увеличенной длины (20 м и более) или из тяжелого холста, — мы не просто рекомендуем, а очень настаиваем на замене стандартных пластиковых цепей подъема на металлические от производителей Gifon, Fotokvant или других производителей . Подъем нестандартных фонов быстро выводит пластиковую цепь из строя.