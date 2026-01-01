Lumifor LAC-BH1-ST кронштейны для системы подъема 1 фона с установкой на стойки

Фолиевый фильтр Dark Green 124 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,7%, поглощение 0,53%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LAC-BH1-ST – кронштейны для системы подъема одного фона. Предусмотрена установка на стойки с адаптером 5/8". Кронштейны изготовлены из прочной стали и покрыты порошковой краской.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Фолиевый фильтр Dark Green 124 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,7%, поглощение 0,53%. Цена указана за один погонный метр.
Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.
Falcon Eyes RF-AC425R – приемник (ресивер) для радиосинхронизатора Falcon Eyes RF-AC425, предназначен для подключения дополнительной студийной вспышки. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.
Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.
Фолиевый фильтр Golden Amber 021 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31,1%, поглощение 0,51%. Цена указана за один погонный метр.