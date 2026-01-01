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Lumifor LAC-BH1-ST кронштейны для системы подъема 1 фона с установкой на стойки

Lumifor LAC-BH1-ST кронштейны для системы подъема 1 фона с установкой на стойки

Lumifor
Артикул: NVF-6344

Lumifor LAC-BH1-ST – кронштейны для системы подъема одного фона. Предусмотрена установка на стойки с адаптером 5/8". Кронштейны изготовлены из прочной стали и покрыты порошковой краской.

Описание

Lumifor LAC-BH1-ST кронштейны для системы подъема 1 фона с установкой на стойки

Комплектация

  

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