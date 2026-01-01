Характеристики:
- Материал - латунь
- Крепление - внутренние резьбы 3/8”-16M и 1/4”-20M
- Вес 25 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS015 Hex Camera Stud 3/8’’-16F и 1/4’’-20F - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4".
Шестигранный штифт-переходник для зажима Convi Clamp. Имеет внутреннюю резьбу 3/8” с одной стороны и 1/4'' с другой.
Изготовлен из латуни.
Характеристики:
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