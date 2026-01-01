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-10 %
Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма

Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма

Kupo
Артикул: NVF-9444

Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.

Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.

Описание

Характеристики:

  • Материал - латунь
  • Крепление - наружные резьбы 3/8”-16M и 1/4”-20M
  • Вес 40 г

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