Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма

Характеристики:
- Материал - латунь
- Крепление - наружные резьбы 3/8”-16M и 1/4”-20M
- Вес 40 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.
Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.
Характеристики:
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