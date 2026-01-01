Kupo KS041 Hot Shoe Adapter 3/8"-1/4" W/Barrel Adapter адаптер для горячего башмака

Арт. OLE-1646

KUPO KS-085 Quick release adapter 1/4"-20 male to female адаптер

Комплект быстросъемных адаптеров оснащен пружинным шарнирным механизмом головки, позволяющим за секунду извлечь из нижней части верхнее крепление 1/4"-20. Идеально подходит для установки мониторов, осветительного оборудования и микрофонов на шарнирные кронштейны или любые другие приборы с внешней резьбой 1/4"-20. Пружинный механизм фиксации с шестигранным приемным креплением, расположенный в нижней части, не только предотвращают нежелательное проворачивание верхней части, но и быстро устанавливается и снимается нажатием красного хомута вниз.