Kupo KS002 1/2" Snap in Pin крепежный штифт стальной 1/2 дюйма

Характеристики:
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм ) и штифт 1/2"
- Вес 120 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS002 1/2" Snap in Pin – крепежный штифт-адаптер. Материал - сталь.
Характеристики:
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