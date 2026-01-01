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Kupo KS002 1/2" Snap in Pin крепежный штифт стальной 1/2 дюйма

Kupo KS002 1/2" Snap in Pin крепежный штифт стальной 1/2 дюйма

Kupo
Артикул: NVF-5554

Kupo KS002 1/2" Snap in Pin – крепежный штифт-адаптер. Материал - сталь.

Описание

Характеристики:

  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм ) и штифт 1/2"
  • Вес 120 г

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