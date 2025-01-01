Cullmann комплект адаптеров CROSS CX695

Арт. OLE-1227

Manfrotto 244ADPT3814 – адаптер для установки различного оборудования. Изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8 дюйма, резьба 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, вес, г – 70. Комплект состоит из двух адаптеров и ключа для их установки.