Cullmann комплект адаптеров CROSS CX695

Manfrotto 037 – стандартный адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма для установки оборудования в зажим-держатель Manfrotto 035. Изготовлен из латуни.
Cullmann CROSS CX695 – переходник с внешней резьбы 1/4 дюйма на внешнюю резьбу 3/8 дюйма. Изготовлен из никелированной стали. Набор из 3 шт.
Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Falcon Eyes SP-4M8M – переходник для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
Винты на 1/4" и на 3/8".
Manfrotto 244ADPT3814 – адаптер для установки различного оборудования. Изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8 дюйма, резьба 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, вес, г – 70. Комплект состоит из двух адаптеров и ключа для их установки.
Manfrotto 119 – адаптер-переходник 16 мм с внутренними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.
Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.
Kupo KS015 Hex Camera Stud 3/8’’-16F и 1/4’’-20F - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4".
Шестигранный штифт-переходник для зажима Convi Clamp. Имеет внутреннюю резьбу 3/8” с одной стороны и 1/4'' с другой.
Изготовлен из латуни.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-54 с 1/4" мама на 3/8" папа.
Адаптер может использоваться для установки оборудования, имеющего резьбовые соединения 1/4" папа или 3/8" мама. Адаптер изготовлен из алюминия. Цвет - черный, Вес - 20 гр.
Avenger D520 40 EXTENSION ARM.
Состав комплекта: зажим Avenger D200 и удлинительная штанга 100 см. Используется для установки флагов, отражателей, сеток и других аксессуаров. Также может использоваться как небольшой журавль. Диаметр трубки 16 мм. Конструкция неразборная.
