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Manfrotto 244ADPT3814 адаптер

Manfrotto 244ADPT3814 адаптер

Manfrotto
Артикул: OLE-1227

Manfrotto 244ADPT3814 – адаптер для установки различного оборудования. Изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8 дюйма, резьба 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, вес, г – 70. Комплект состоит из двух адаптеров и ключа для их установки.

Описание

Manfrotto 244ADPT3814 адаптер

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