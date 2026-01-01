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Kupo KS052 3/8’’-16F to 1/4’’-20M adapter адаптер-переходник

Kupo KS052 3/8’’-16F to 1/4’’-20M adapter адаптер-переходник

Kupo
Артикул: NVF-9526

Kupo KS052 3/8’’-16F to 1/4’’-20M adapter - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4". Переходник для конвертации внутренней резьбы 3/8" на наружную резьбу 1/4". Изготовлен из латуни.

Описание

Характеристики:

  • Материал - латунь
  • Крепление - внешняя резьба 1/4”-20M, внутренняя резьба 3/8”-16M
  • Вес 30 г

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