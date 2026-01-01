Kupo KS052 3/8’’-16F to 1/4’’-20M adapter адаптер-переходник

Арт. NVF-9521

Kupo KS041 Hot Shoe Adapter 3/8"-1/4" W/Barrel Adapter - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4" для горячего башмака.

Переходник устанавливается в контактный разъем горячий башмак камеры. На нем предусмотрен штифт с резьбой 3/8" и 1/4" который используется как крепежная скобка для монитора или иного оборудования, оснащенного приемным крепежным отверстием соответствующего диаметра. В комплект также входит цилиндрический адаптер с двойным приемным крепежным отверстием 1/4".