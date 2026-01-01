Характеристики:
- Материал - латунь
- Крепление - внешняя резьба 1/4”-20M, внутренняя резьба 3/8”-16M
- Вес 30 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS052 3/8’’-16F to 1/4’’-20M adapter - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4". Переходник для конвертации внутренней резьбы 3/8" на наружную резьбу 1/4". Изготовлен из латуни.
Характеристики:
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