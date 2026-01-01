Характеристики:
- Материал - латунь
- Крепление - наружные резьбы 3/8”-16M и 1/4”-20M
- Вес 40 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS014 Hex Stud 3/8’’-16M и 1/4’’-20M - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4".
Шестигранный штифт-переходник для зажима Convi Clamp. Имеет наружную резьбу 3/8” с одной стороны и 1/4'' с другой. Изготовлен из латуни.
Характеристики:
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