Универсальный штифт 5/8" (16мм) с внешней резьбой 3/8' - 16 и 1/4"-20
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Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-085 Quick release adapter 1/4"-20 male to female адаптер
Комплект быстросъемных адаптеров оснащен пружинным шарнирным механизмом головки, позволяющим за секунду извлечь из нижней части верхнее крепление 1/4"-20. Идеально подходит для установки мониторов, осветительного оборудования и микрофонов на шарнирные кронштейны или любые другие приборы с внешней резьбой 1/4"-20. Пружинный механизм фиксации с шестигранным приемным креплением, расположенный в нижней части, не только предотвращают нежелательное проворачивание верхней части, но и быстро устанавливается и снимается нажатием красного хомута вниз.
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Универсальный штифт 5/8" (16мм) с внешней резьбой 3/8' - 16 и 1/4"-20
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