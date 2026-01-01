images
Manfrotto 119 адаптер 1/4" и 3/8"

Manfrotto 119 адаптер 1/4" и 3/8"

Manfrotto
Артикул: OLE-0570

Manfrotto 119 – адаптер-переходник 16 мм с внутренними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.

Описание

Manfrotto 119 адаптер 1/4" и 3/8"

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes CL-C35 клипса-прищепка
Арт. FTR-1129
Falcon Eyes CL-C35 клипса-прищепка
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 8 ч

Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.

Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.

-10 %240 ₽
210 ₽
В корзину
Manfrotto 037 адаптер шестигранный с резьбой 1/4&quot; и 3/8&quot; для супер-клампа
Арт. OLE-0567
Manfrotto 037 адаптер шестигранный с резьбой 1/4" и 3/8" для супер-клампа
Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto 037 – стандартный адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма для установки оборудования в зажим-держатель Manfrotto 035. Изготовлен из латуни.

1 490 ₽
В корзину
Falcon Eyes SP-4M8M переходник студийный 1/4 - 3/8
Арт. VBR-391
Falcon Eyes SP-4M8M переходник студийный 1/4 - 3/8
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes SP-4M8M – переходник для установки осветительных голов на нестандартные штативы.

Винты на 1/4" и на 3/8".

640 ₽
В корзину
Manfrotto 244MINI шарнирный кронштейн
Арт. OLE-0707
Manfrotto 244MINI шарнирный кронштейн
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 244MINI – алюминиевый шарнирный кронштейн с двумя сменными креплениями на 1/4". Комплектуется дополнительным переходником на 3/8". Длина – 24 см, вес – 1,090 кг. Совместим со штативами Manfrotto 055 и 190 серии, а также с держателем 386B-1 Nano Clamp.

21 590 ₽
В корзину
Kupo KS014 Hex Stud 3/8’’-16M и 1/4’’-20M адаптер
Арт. NVF-9514
Kupo KS014 Hex Stud 3/8’’-16M и 1/4’’-20M адаптер
Наличие
более 10 шт

Kupo KS014 Hex Stud 3/8’’-16M и 1/4’’-20M - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4".

Шестигранный штифт-переходник для зажима Convi Clamp. Имеет наружную резьбу 3/8” с одной стороны и 1/4'' с другой. Изготовлен из латуни.

540 ₽
В корзину
Manfrotto 244ADPT3814 адаптер
Арт. OLE-1227
Manfrotto 244ADPT3814 адаптер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 244ADPT3814 – адаптер для установки различного оборудования. Изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8 дюйма, резьба 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, вес, г – 70. Комплект состоит из двух адаптеров и ключа для их установки.

3 290 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes SP-4F8F переходник для студийных осветителей 16 мм с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма
Арт. VBR-389
Falcon Eyes SP-4F8F переходник для студийных осветителей 16 мм с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 8 ч

Falcon Eyes SP-4F8F – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Длина адаптера 46 мм.

-10 %420 ₽
370 ₽
В корзину

Видео

Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Стивен Шор - фотограф, который раскрашивает повседневность яркими красками
Стивен Шор - фотограф, который раскрашивает повседневность яркими красками
Джей Мейзел
Джей Мейзел
Мартин Парр - один из самых известных и ироничных фотожурналистов Британии
Мартин Парр - один из самых известных и ироничных фотожурналистов Британии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.