Manfrotto 119 адаптер 1/4" и 3/8"

Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 119 – адаптер-переходник 16 мм с внутренними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
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Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Manfrotto 037 – стандартный адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма для установки оборудования в зажим-держатель Manfrotto 035. Изготовлен из латуни.
Falcon Eyes SP-4M8M – переходник для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
Винты на 1/4" и на 3/8".
Manfrotto 244MINI – алюминиевый шарнирный кронштейн с двумя сменными креплениями на 1/4". Комплектуется дополнительным переходником на 3/8". Длина – 24 см, вес – 1,090 кг. Совместим со штативами Manfrotto 055 и 190 серии, а также с держателем 386B-1 Nano Clamp.
Kupo KS014 Hex Stud 3/8’’-16M и 1/4’’-20M - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4".
Шестигранный штифт-переходник для зажима Convi Clamp. Имеет наружную резьбу 3/8” с одной стороны и 1/4'' с другой. Изготовлен из латуни.
Manfrotto 244ADPT3814 – адаптер для установки различного оборудования. Изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8 дюйма, резьба 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, вес, г – 70. Комплект состоит из двух адаптеров и ключа для их установки.
Falcon Eyes SP-4F8F – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Длина адаптера 46 мм.