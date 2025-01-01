images
Manfrotto 037 адаптер шестигранный с резьбой 1/4" и 3/8" для супер-клампа

Manfrotto 037 адаптер шестигранный с резьбой 1/4" и 3/8" для супер-клампа

Manfrotto
Артикул: OLE-0567

Manfrotto 037 – стандартный адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма для установки оборудования в зажим-держатель Manfrotto 035. Изготовлен из латуни.

Описание

Manfrotto 037 адаптер шестигранный с резьбой 1/4" и 3/8" для супер-клампа

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto 118 адаптер 1/4&quot; и 3/8&quot;
Арт. OLE-0569
Manfrotto 118 адаптер 1/4" и 3/8"
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.

1 290 ₽
В корзину
Manfrotto MHXPRO-3WG редукторная 3D-голова для штатива
Арт. OLE-0814
Manfrotto MHXPRO-3WG редукторная 3D-голова для штатива
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MHXPRO-3WG – трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 4 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Оснащена быстросъемной площадкой 200PL. Имеется два пузырьковых уровня и редукторный механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.

42 390 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes SP-4M8M переходник студийный 1/4 - 3/8
Арт. VBR-391
Falcon Eyes SP-4M8M переходник студийный 1/4 - 3/8
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes SP-4M8M – переходник для установки осветительных голов на нестандартные штативы.

Винты на 1/4" и на 3/8".

-15 %890 ₽
750 ₽
В корзину
Cullmann комплект адаптеров CROSS CX695
Арт. OLE-0642
Cullmann комплект адаптеров CROSS CX695
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Cullmann CROSS CX695 – переходник с внешней резьбы 1/4 дюйма на внешнюю резьбу 3/8 дюйма. Изготовлен из никелированной стали. Набор из 3 шт.

820 ₽
В корзину
Manfrotto 244ADPT3814 адаптер
Арт. OLE-1227
Manfrotto 244ADPT3814 адаптер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 244ADPT3814 – адаптер для установки различного оборудования. Изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8 дюйма, резьба 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, вес, г – 70. Комплект состоит из двух адаптеров и ключа для их установки.

3 190 ₽
В корзину
Manfrotto MH804-3W головка для штатива
Manfrotto MH804-3W головка для штатива
Арт. OLE-1170
Manfrotto MH804-3W головка для штатива
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MH804-3W – профессиональная трехосная головка с быстросъемной площадкой 200PL. Пузырьковый уровень дает возможность быстро и точно установить камеру. Максимально допустимая нагрузка – до 4 кг.

19 390 ₽
В корзину
Manfrotto 119 адаптер 1/4&quot; и 3/8&quot;
Арт. OLE-0570
Manfrotto 119 адаптер 1/4" и 3/8"
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 119 – адаптер-переходник 16 мм с внутренними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.

1 090 ₽
В корзину
Manfrotto 125 адаптер 3/8&quot; и 3/8&quot;
Арт. OLE-0571
Manfrotto 125 адаптер 3/8" и 3/8"
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 125 – адаптер-переходник с двумя внешними резьбами на 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.

1 090 ₽
В корзину
Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Арт. NVF-9444
Kupo KS014R адаптер палец 16 мм с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.

Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.

530 ₽
В корзину
Kupo KS015 Hex Camera Stud 3/8’’-16F и 1/4’’-20F адаптер
Kupo KS015 Hex Camera Stud 3/8’’-16F и 1/4’’-20F адаптер
Арт. NVF-9513
Kupo KS015 Hex Camera Stud 3/8’’-16F и 1/4’’-20F адаптер
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo KS015 Hex Camera Stud 3/8’’-16F и 1/4’’-20F - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4".

Шестигранный штифт-переходник для зажима Convi Clamp. Имеет внутреннюю резьбу 3/8” с одной стороны и 1/4'' с другой.

Изготовлен из латуни.

450 ₽
В корзину
-20 %
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Арт. DAN-4203
Godox AK-R1 комплект насадок для вспышек AD200
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 1 ч

Комплект насадок Godox AK-R1 для вспышек AD200.

Комплект модификаторов с магнитным креплением для вспышек AD200, которые максимизируют возможности головы. В комплект входят: четырехлепестковые шторки, снут, отражатель, сотовая решетка, купольный диффузор, рассеиватели и конверсионные фильтры. Насадки совместимы со вспышками Godox серии V1.


-20 %8 990 ₽
7 190 ₽
В корзину

Видео

Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Джанни Гардин
Джанни Гардин
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера