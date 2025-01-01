Manfrotto 037 адаптер шестигранный с резьбой 1/4" и 3/8" для супер-клампа

Арт. OLE-0814

Manfrotto MHXPRO-3WG – трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 4 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Оснащена быстросъемной площадкой 200PL. Имеется два пузырьковых уровня и редукторный механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.