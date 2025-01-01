Manfrotto 037 адаптер шестигранный с резьбой 1/4" и 3/8" для супер-клампа

Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Manfrotto 037 – стандартный адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма для установки оборудования в зажим-держатель Manfrotto 035. Изготовлен из латуни.
Manfrotto MHXPRO-3WG – трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 4 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Оснащена быстросъемной площадкой 200PL. Имеется два пузырьковых уровня и редукторный механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.
Falcon Eyes SP-4M8M – переходник для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
Винты на 1/4" и на 3/8".
Cullmann CROSS CX695 – переходник с внешней резьбы 1/4 дюйма на внешнюю резьбу 3/8 дюйма. Изготовлен из никелированной стали. Набор из 3 шт.
Manfrotto 244ADPT3814 – адаптер для установки различного оборудования. Изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8 дюйма, резьба 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, вес, г – 70. Комплект состоит из двух адаптеров и ключа для их установки.
Manfrotto MH804-3W – профессиональная трехосная головка с быстросъемной площадкой 200PL. Пузырьковый уровень дает возможность быстро и точно установить камеру. Максимально допустимая нагрузка – до 4 кг.
Manfrotto 119 – адаптер-переходник 16 мм с внутренними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
Manfrotto 125 – адаптер-переходник с двумя внешними резьбами на 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.
Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.
Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.
Kupo KS015 Hex Camera Stud 3/8’’-16F и 1/4’’-20F - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4".
Шестигранный штифт-переходник для зажима Convi Clamp. Имеет внутреннюю резьбу 3/8” с одной стороны и 1/4'' с другой.
Изготовлен из латуни.
Комплект насадок Godox AK-R1 для вспышек AD200.
Комплект модификаторов с магнитным креплением для вспышек AD200, которые максимизируют возможности головы. В комплект входят: четырехлепестковые шторки, снут, отражатель, сотовая решетка, купольный диффузор, рассеиватели и конверсионные фильтры. Насадки совместимы со вспышками Godox серии V1.
