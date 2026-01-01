Manfrotto — профессиональное студийное оборудование

Manfrotto — бренд, выпускающий штативы, моноподы, опоры для осветительных приборов и другие аксессуары для комфортной работы фотографов, а также саму аппаратуру для фото- и видеосъемки.

Компания названа в честь ее основателя, Lino Manfrotto, фотографа-репортера, который не понаслышке знает о том, каким должно быть профессиональное оборудование. Переход от фотоискусства к предпринимательству был постепенным. Первые заказы выполнялись исключительно для друзей-фотографов, не были массовыми. Постепенно из «карманного цеха» компания превратилась в солидного производителя, продукция которого стала востребованной не только в Италии, но и за ее пределами, в том числе, на других континентах.





Все товары бренда, будь то штатив Манфротто или другие изделия, привлекают покупателей:

надежностью;

функциональностью;

разумной ценой при длительном сроке службы.

Техника для профи

В широком ассортименте производителя найдутся устройства для сборки полного рабочего комплекта фотографа или для доукомплектации уже существующего. Изделия ориентированы на широкую аудиторию пользователей, в которой представлены как профессионалы, так и новички.

В последнее время компания уделяет внимание развитию нового направления — производство аксессуаров для планшетов и телефонов (стойки, штативы, другие специальные приспособления). Это связано с ростом популярности мобильных гаджетов и стремлением компании распространить свое влияние в новом сегменте рынка.

Вместе с тем базовое профессиональное оборудование остается основным в ассортименте изготовителя. Ознакомиться с ним можно в нашем каталоге. Мы предоставим профессиональную консультацию, поможем выбрать видеоштатив Manfrotto или любое другое изделие производителя.

Купить штатив Manfrotto в Москве можно в магазине «Фотогора». Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества, бесплатные консультации и оперативную доставку заказов по всей России.



