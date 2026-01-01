Manfrotto — профессиональное студийное оборудование

Manfrotto — бренд, выпускающий штативы, моноподы, опоры для осветительных приборов и другие аксессуары для комфортной работы фотографов, а также саму аппаратуру для фото- и видеосъемки.

Компания названа в честь ее основателя, Lino Manfrotto, фотографа-репортера, который не понаслышке знает о том, каким должно быть профессиональное оборудование. Переход от фотоискусства к предпринимательству был постепенным. Первые заказы выполнялись исключительно для друзей-фотографов, не были массовыми. Постепенно из «карманного цеха» компания превратилась в солидного производителя, продукция которого стала востребованной не только в Италии, но и за ее пределами, в том числе, на других континентах.


Все товары бренда, будь то штатив Манфротто или другие изделия, привлекают покупателей:

  • надежностью;
  • функциональностью;
  • разумной ценой при длительном сроке службы.

Техника для профи

В широком ассортименте производителя найдутся устройства для сборки полного рабочего комплекта фотографа или для доукомплектации уже существующего. Изделия ориентированы на широкую аудиторию пользователей, в которой представлены как профессионалы, так и новички.

В последнее время компания уделяет внимание развитию нового направления — производство аксессуаров для планшетов и телефонов (стойки, штативы, другие специальные приспособления). Это связано с ростом популярности мобильных гаджетов и стремлением компании распространить свое влияние в новом сегменте рынка.

Вместе с тем базовое профессиональное оборудование остается основным в ассортименте изготовителя. Ознакомиться с ним можно в нашем каталоге. Мы предоставим профессиональную консультацию, поможем выбрать видеоштатив Manfrotto или любое другое изделие производителя.

Купить штатив Manfrotto в Москве можно в магазине «Фотогора». Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества, бесплатные консультации и оперативную доставку заказов по всей России.


Популярное

Manfrotto MVR901ECLA пульт управления
Manfrotto MVR901ECLA – пульт управления для видеокамер, поддерживающих протокол LANC (Canon/Sony). Позволяет дистанционно управлять запуском и остановками съемки: зумированием и прочими функциями.

Manfrotto FF3207 комплект торцевых кареток для кабеля
Manfrotto FF3207 держатель кабеля на каретке с колесами для подвесной системы устанавливается в торцевой части рельса для устранения соскальзывания с рельса.

Фиксируется при помощи болта и гайки, которые входят в комплект.

Manfrotto 195 переходник с штифта 5/8" на резьбу 1/4"
Manfrotto 195 переходник-адаптер со штифта 16 мм на резьбу 1/4 дюйма.

Материал - латунь.

Manfrotto 007CSU Senior стойка стальная 325 см
Manfrotto 007CSU Senior стойка стальная 325 см. 

Профессиональная сверхпрочная стойка для локаций и студий. Двойными ноги с распорками для устойчивости и безопасности, 1 выравнивающая ножка для устойчивости на неровной поверхности. Универсальная голова тип 14 с гнездом 28 мм и винтом 16 мм. Высота 325 см. Вес 7,3 кг. 


Manfrotto 174 шестигранный адаптер
Шестигранный латунный адаптер-палец для быстрого крепления студийного света с гайкой-барашком и возможностью крепления к зажиму Super Clamp 35. 

Manfrotto MB401N ремень для штатива
Manfrotto MB401N ремень для штатива. Ремень для переноски штатива по диагонали за спиной, когда вы идёте, едете на велосипеде и в любой другой ситуации, когда вам нужны свободные руки. Ремень остаётся прикреплённым к штативу, легко устанавливается при съёмке и помогает вам быстро переходить от локации к локации. 

Manfrotto 014MS переходник-палец
Manfrotto 014MS переходник-палец. Адаптер для установки оборудования. Узел крепления 5/8″, резьба М10. 

Manfrotto 035WDG комплект из 4 съёмных адаптеров для Super Clamp
Manfrotto 035WDG комплект из 4 съёмных адаптеров для Super Clamp
Manfrotto 035WDG комплект из 4 съёмных адаптеров для Super Clamp. Клинообразная вставка в Super Clamp. Повышает надежность и устойчивость на плоской поверхности. Изготовлено из технополимера. 

Manfrotto 420B стойка-журавль
Manfrotto 420B – комбинированная алюминиевая стойка-журавль.

Комплектуется противовесом - сумкой для песка (сумка пустая). Используется как стандартная студийная стойка, а также в комбинации "стойка+журавль". В комплекте предусмотрен двухсторонний адаптер 1/4" и 3/8" Manfrotto 013. Максимальная высота – 392 см, грузоподъемность – до 9 кг. Цвет - черный.

Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 – компактная трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 5 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Быстросъемная площадка с резьбой 1/4" и 3/8" подходит для установки 35-мм и среднеформатных камер. Пузырьковый уровень и механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.

Manfrotto 037 адаптер шестигранный с резьбой 1/4" и 3/8" для супер-клампа
Manfrotto 037 – стандартный адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма для установки оборудования в зажим-держатель Manfrotto 035. Изготовлен из латуни.

Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования
Manfrotto 1004BAC-3 – комплект из трех стоек Manfrotto 1004BAC. Manfrotto 1004BAC – это профессиональная трехсекционная стойка с пневмоамортизатором. Данная модель отличается качеством изготовления, надежностью и долговечностью. Максимальная нагрузка, кг – 9. Является рациональным дополнением практически к любой студийной системе фотооборудования.

Manfrotto 118 адаптер 1/4" и 3/8"
Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.

Manfrotto 143RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Manfrotto 143RC – алюминиевый рычаг с тремя шарнирными сочленениями. Наличие быстросъемной площадки на основе системы 200PL-14 позволяет надежно установить камеру весом до 4 кг и настроить ее на нужный ракурс. Крепится на любую внутреннюю резьбу 5/8". Длина кронштейна – 49 см, вес – 1,5 кг.

Manfrotto 161MK2B штатив до 267 см 20 кг для фотокамеры
Manfrotto 161MK2B – трехсекционный цельнометаллический штатив. Высота варьируется от 44 см до 2,67 м, что делает этот штатив самым высоким в серии. Модель снабжена резиновыми наконечниками с выдвигающимися шипами и анти-поворотной системой. Самоблокирующийся редукторный механизм. Выдерживает вес до 20 кг.

Manfrotto 200LT-PL быстросъемная площадка
Manfrotto 200LT-PL – быстросъемная площадка для быстрого крепления камеры для штативных головок RC2/Q2. Изготовлена из армированного полимера, что гарантирует легкость и прочность конструкции. Резиновые прокладки обеспечивают надежное крепление камеры.

Manfrotto MB LBAG110 чехол для стоек 110 см
Manfrotto LBAG110 – удобный и прочный чехол длиной 110 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1004 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х110х16, внутренние, см – 11х108х16.

Manfrotto 110 колеса для стоек диаметр ножек 22 мм
Manfrotto 110 – колеса для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка 60 кг. Комплект из 3 штук.

