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Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива

Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива

Manfrotto
Артикул: OLE-0813

Manfrotto 410 – компактная трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 5 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Быстросъемная площадка с резьбой 1/4" и 3/8" подходит для установки 35-мм и среднеформатных камер. Пузырьковый уровень и механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.

Описание

Manfrotto 410 Junior Geared Head — редукторная 3D-голова для точных кадров

Артикул: OLE-0813 / 410 | Производство: Италия 🇮🇹 | Тип: 3-осевая редукторная головка (Geared Head)


⚙️ Технические характеристики (официальные данные Manfrotto)

Макс. нагрузка 5 кг
Вес головки 1,22 кг (по данным Manfrotto)
Материал Алюминий
Высота 13 см
Диаметр основания 60 мм
Панорамирование 360°
Наклон вперёд от -30° до +90°
Боковой наклон от -90° до +30°
Точность (на оборот ручки) 7,2°
Пузырьковый уровень 1 шт.
Крепление к штативу 3/8″


📸 Быстросъёмная площадка 410PL

Модель площадки 410PL (RC4)
Вес площадки 0,09 кг
Материал Алюминий
Резьба винта 1/4″ и 3/8″ (двойная)
Особенность Паз для балансировки центра тяжести (2″)

🌡️ Рабочие температуры

Мин. температура -30 °C
Макс. температура +60 °C

🔧 Что делает Manfrotto 410 уникальной?

Manfrotto 410 Junior Geared Head — это трёхосная редукторная (геарная) голова, которая считается эталоном точности в своём классе. В отличие от шаровых или 3D-голов с фрикционным управлением, здесь каждое движение контролируется микрометрическими рукоятками с шестерёнчатым механизмом.

✨ Ключевые особенности:

  • ⚡ Режим грубой настройки (Quick-Lock System): Вы можете отключить редуктор на любой оси, быстро сдвинуть камеру рукой, а затем снова включить механизм для микрокоррекции. Это экономит время при смене ракурса.
  • 🎯 Сверхточное позиционирование: Один полный оборот рукоятки изменяет угол всего на 7,2°, что позволяет выставлять кадр с долями градуса — идеально для архитектурной, предметной и макросъёмки.
  • 🔄 Полная свобода осей: Панорамирование 360°, наклон вперёд от -30° до +90°, боковой наклон от -90° до +30° — голову можно использовать даже для вертикальной съёмки вниз.
  • 🔒 Надёжная фиксация: Независимые замки по каждой оси предотвращают случайное смещение камеры.

📷 Совместимость:

Голова рассчитана на камеры весом до 5 кг, что покрывает большинство 35-мм зеркальных (DSLR), беззеркальных (mirrorless) и среднеформатных камер с телеобъективами.

🔩 Комплектация:

  • Редукторная голова Manfrotto 410
  • Быстросъёмная площадка 410PL (RC4) с винтами 1/4″ и 3/8″
  • Встроенный пузырьковый уровень

💡 Важно: В отличие от более младших моделей (например, 410 имеет металлические рукоятки, а не пластиковые, как у некоторых аналогов). Вес головки в 1,22 кг — это официальные данные производителя, что делает её одной из самых лёгких в классе редукторных голов


🏆 Для каких задач подходит Manfrotto 410?

🏛️ Архитектурная съёмка

📦 Предметная фотография (фуд, товары)

🔬 Макросъёмка

🎥 Видео и стоп-моушн

🏞️ Пейзажная фотография (панорамы)

🖼️ Репродукция картин

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