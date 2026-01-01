Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива

Manfrotto 410 Junior Geared Head — редукторная 3D-голова для точных кадров
Артикул:
OLE-0813 / 410 | Производство: Италия 🇮🇹 | Тип: 3-осевая редукторная головка (Geared Head)
⚙️ Технические характеристики (официальные данные Manfrotto)
|Макс. нагрузка
|5 кг
|Вес головки
|1,22 кг (по данным Manfrotto)
|Материал
|Алюминий
|Высота
|13 см
|Диаметр основания
|60 мм
|Панорамирование
|360°
|Наклон вперёд
|от -30° до +90°
|Боковой наклон
|от -90° до +30°
|Точность (на оборот ручки)
|7,2°
|Пузырьковый уровень
|1 шт.
|Крепление к штативу
|3/8″
📸 Быстросъёмная площадка 410PL
|Модель площадки
|410PL (RC4)
|Вес площадки
|0,09 кг
|Материал
|Алюминий
|Резьба винта
|1/4″ и 3/8″ (двойная)
|Особенность
|Паз для балансировки центра тяжести (2″)
🌡️ Рабочие температуры
|Мин. температура
|-30 °C
|Макс. температура
|+60 °C
🔧 Что делает Manfrotto 410 уникальной?
Manfrotto 410 Junior Geared Head — это трёхосная редукторная (геарная) голова, которая считается эталоном точности в своём классе. В отличие от шаровых или 3D-голов с фрикционным управлением, здесь каждое движение контролируется микрометрическими рукоятками с шестерёнчатым механизмом.
✨ Ключевые особенности:
- ⚡ Режим грубой настройки (Quick-Lock System): Вы можете отключить редуктор на любой оси, быстро сдвинуть камеру рукой, а затем снова включить механизм для микрокоррекции. Это экономит время при смене ракурса.
- 🎯 Сверхточное позиционирование: Один полный оборот рукоятки изменяет угол всего на 7,2°, что позволяет выставлять кадр с долями градуса — идеально для архитектурной, предметной и макросъёмки.
- 🔄 Полная свобода осей: Панорамирование 360°, наклон вперёд от -30° до +90°, боковой наклон от -90° до +30° — голову можно использовать даже для вертикальной съёмки вниз.
- 🔒 Надёжная фиксация: Независимые замки по каждой оси предотвращают случайное смещение камеры.
📷 Совместимость:
Голова рассчитана на камеры весом до 5 кг, что покрывает большинство 35-мм зеркальных (DSLR), беззеркальных (mirrorless) и среднеформатных камер с телеобъективами.
🔩 Комплектация:
- Редукторная голова Manfrotto 410
- Быстросъёмная площадка 410PL (RC4) с винтами 1/4″ и 3/8″
- Встроенный пузырьковый уровень
💡 Важно: В отличие от более младших моделей (например, 410 имеет металлические рукоятки, а не пластиковые, как у некоторых аналогов). Вес головки в 1,22 кг — это официальные данные производителя, что делает её одной из самых лёгких в классе редукторных голов
🏆 Для каких задач подходит Manfrotto 410?
🏛️ Архитектурная съёмка
📦 Предметная фотография (фуд, товары)
🔬 Макросъёмка
🎥 Видео и стоп-моушн
🏞️ Пейзажная фотография (панорамы)
🖼️ Репродукция картин