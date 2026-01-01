images
images
-36 %
Manfrotto MTWISTGRIPB планка-держатель
Manfrotto MTWISTGRIPB планка-держатель

Manfrotto MTWISTGRIPB планка-держатель

Manfrotto
Артикул: NVF-9762

Manfrotto MTWISTGRIPB - планка-держатель модульной системы Twist Grip. Планка имеет множество универсальных креплений, благодаря чему на нее можно установить дополнительное оборудование (свет, микрофон и т.д.). Изготовлена из алюминия. Вместе с универсальным держателем Manfrotto MTWISTGRIP и рукояткой Manfrotto MTWISTGRIPH (приобретаются отдельно), образуют удобную модульную конструкцию для съемки на смартфон.

Описание

Планка-держатель Manfrotto MTWISTGRIPB для модульной системы Twist Grip

Manfrotto MTWISTGRIPB — это алюминиевая планка-держатель, являющаяся частью модульной системы Twist Grip для мобильной съемки. Она предназначена для расширения функциональности вашего смартфона, позволяя устанавливать на него дополнительное оборудование.

Основные характеристики

  • Тип: Планка-держатель для модульной системы.
  • Материал: Алюминий.
  • Крепления: Множество универсальных креплений для установки аксессуаров.
  • Совместимость: Для работы требует универсальный держатель Manfrotto MTWISTGRIP и рукоятку Manfrotto MTWISTGRIPH (приобретаются отдельно).

Для чего используется

Планка MTWISTGRIPB превращает ваш смартфон в полноценную съемочную систему. С ее помощью вы можете закрепить на телефоне:

Особенности конструкции

Планка изготовлена из прочного алюминия, что обеспечивает легкость и надежность конструкции. Наличие нескольких крепежных точек позволяет гибко размещать аксессуары и балансировать систему для удобной съемки. Вместе с держателем и рукояткой (которые приобретаются отдельно) она образует удобную модульную конструкцию для съемки на смартфон.

Комплектация

  • Планка-держатель Manfrotto MTWISTGRIPB — 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Арт. NVF-6511
Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.

540 ₽
В корзину
Lensgo LYM-DMM2 универсальный кардиоидный микрофон
Lensgo LYM-DMM2 универсальный кардиоидный микрофон
Lensgo LYM-DMM2 универсальный кардиоидный микрофон
Арт. DAN-3756
Lensgo LYM-DMM2 универсальный кардиоидный микрофон
Наличие
в наличии 1-3 шт

Универсальный кардиоидный накамерный микрофон Lensgo LYM-DMM2.

Компактный качественный микрофон, который может использоваться как с фото- видеокамерами, так и со смартфонами. Микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. 

5 450 ₽
В корзину
Grifon LED-36 светодиодный осветитель на 36 ламп
Арт. FTR-1444
Grifon LED-36 светодиодный осветитель на 36 ламп
Наличие
более 10 шт

Cветодиодный накамерный осветитель Grifon LED-36 предназначен для съемки видео. С его помощью создается оптимальный свет.

Цветовая температура 3200К, угол освещения составляет 60 градусов. Вес - 0,1 кг. Мощность 1,3 Вт

1 660 ₽
В корзину
Fotokvant P-318 быстросъемная площадка
Fotokvant P-318 быстросъемная площадка
Fotokvant P-318 быстросъемная площадка
Арт. DAN-1815
Fotokvant P-318 быстросъемная площадка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Быстросъемная площадка Fotokvant P-318.

Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видеокамер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Изготовлена из пластика. Размер - 43x43x10 мм.

330 ₽
В корзину
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Арт. NVF-6415
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона – универсальный держатель для установки смартфона на штатив, монопод или селфипод.

Имеет разъем 1/4", расположенный у основания держателя. Вес, г – 27.

5 090 ₽
В корзину

Видео

Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Энни Лейбовиц (©Annie Leibovitz)
Энни Лейбовиц (©Annie Leibovitz)
Стивен Шор - фотограф, который раскрашивает повседневность яркими красками
Стивен Шор - фотограф, который раскрашивает повседневность яркими красками
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.