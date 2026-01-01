Manfrotto MTWISTGRIPB планка-держатель

Описание

Планка-держатель Manfrotto MTWISTGRIPB для модульной системы Twist Grip

Manfrotto MTWISTGRIPB — это алюминиевая планка-держатель, являющаяся частью модульной системы Twist Grip для мобильной съемки. Она предназначена для расширения функциональности вашего смартфона, позволяя устанавливать на него дополнительное оборудование.

Основные характеристики

Тип: Планка-держатель для модульной системы.

Планка-держатель для модульной системы. Материал: Алюминий.

Алюминий. Крепления: Множество универсальных креплений для установки аксессуаров.

Множество универсальных креплений для установки аксессуаров. Совместимость: Для работы требует универсальный держатель Manfrotto MTWISTGRIP и рукоятку Manfrotto MTWISTGRIPH (приобретаются отдельно).

Для чего используется

Планка MTWISTGRIPB превращает ваш смартфон в полноценную съемочную систему. С ее помощью вы можете закрепить на телефоне:

Дополнительный свет (например, небольшие LED-панели).

Внешний микрофон для улучшения качества звука.

Другие аксессуары с совместимыми креплениями.

Особенности конструкции

Планка изготовлена из прочного алюминия, что обеспечивает легкость и надежность конструкции. Наличие нескольких крепежных точек позволяет гибко размещать аксессуары и балансировать систему для удобной съемки. Вместе с держателем и рукояткой (которые приобретаются отдельно) она образует удобную модульную конструкцию для съемки на смартфон.