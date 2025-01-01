Manfrotto MB MBAG100PN Tripod bag padded чехол для штатива 100 см

Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.
Manfrotto MB MBAG100PN – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 100 см длиной.
Сумка закрывается на молнию, которая располагается по всей длине, захватывая и верхнюю часть. Специально продуманная и сконструированная верхняя часть сумки Thermoform защищает голову штатива от повреждения во время транспортировки. Имеется внутренний карман, в котором можно размещать дополнительные аксессуары. Переноска может быть осуществлена за счет плечевого ремня, а также боковой ручки.
Характеристики:
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе.
Совместим с моделями Nikon D70S/D80. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-голубой.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Manfrotto MBAG90PN Tripod bag – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 90 см длиной.
DGCASE 60-01А - ударопрочный кейс, внешние габариты - 580х345х190 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
DGCASE 80-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 465х400х240 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Сумка Phottix (92518) Gear Bag для студийного оборудования, длина - 120 см.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 117 см. Внешние размеры - 29x8,1x119 см. Вес - 1,07 кг. Цвет - черный.
Fotokvant (694959) BTR-105 Selens сумка для стоек и света 105 см.
Fotokvant BTR-105 Selens - сумка для стоек 100 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые складываются до 100 см или меньше. Размеры внешние: 22х26х105 см. Размеры внутренние: 20х24х103 см. Размеры доп. кармана: 27х25х3 см.
Fotokvant BTR-120 Selens - сумка для стоек 115 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые складываются до 115 см или меньше.
