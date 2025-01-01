images
Manfrotto MB MBAG100PN Tripod bag padded чехол для штатива 100 см

Manfrotto MB MBAG100PN Tripod bag padded чехол для штатива 100 см

Manfrotto
Артикул: NVF-1645

Manfrotto MB MBAG100PN – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 100 см длиной.

Описание

Сумка закрывается на молнию, которая располагается по всей длине, захватывая и верхнюю часть. Специально продуманная и сконструированная верхняя часть сумки Thermoform защищает голову штатива от повреждения во время транспортировки. Имеется внутренний карман, в котором можно размещать дополнительные аксессуары. Переноска может быть осуществлена за счет  плечевого ремня, а также боковой ручки.

Характеристики:

  • внутренний диаметр основания, см – 18
  • внутренний диаметр верхушки, см – 23
  • внутренняя длина основного отсека, см – 95
  • внешняя длина, см – 100
  • внешний диаметр основания, см – 20 см
  • внешний диаметр верхушки, см – 25
  • вес, кг – 0,97

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes CA-3A переходник для накамерных вспышек
Арт. NVF-1347
Falcon Eyes CA-3A переходник для накамерных вспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes CA-3A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Sony F56AM, Nikon SB26/SB27/SB28.

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Арт. VBR-435
Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N радиосинхронизатор для Nikon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes Plus AP-TR TX2N – радиосинхронизатор, у которого передатчик и приемник размещены в одном корпусе.

Совместим с моделями Nikon D70S/D80. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт.

-15 %2 990 ₽
2 540 ₽
В корзину
-10 %
Grifon TI W-014 фон пятнистый бежево-голубой 3х5 м
Grifon TI W-014 фон пятнистый бежево-голубой 3х5 м
Арт. FTR-584
Grifon TI W-014 фон пятнистый бежево-голубой 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 ч

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-голубой.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
Manfrotto MB MBAG90PN Tripod bag чехол для штатива 90 см
Арт. NVF-1647
Manfrotto MB MBAG90PN Tripod bag чехол для штатива 90 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MBAG90PN Tripod bag – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 90 см длиной.

23 190 ₽
В корзину
DGCASE 60-01А ударопрочный кейс 580х345х190 мм
DGCASE 60-01А ударопрочный кейс 580х345х190 мм
DGCASE 60-01А ударопрочный кейс 580х345х190 мм
Арт. DAN-1364
DGCASE 60-01А ударопрочный кейс 580х345х190 мм
Временно нет в наличии

DGCASE 60-01А - ударопрочный кейс, внешние габариты - 580х345х190 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

15 000 ₽
В корзину
DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм
DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм
DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм
Арт. DAN-1370
DGCASE 80-02 ударопрочный кейс 465х400х240 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

DGCASE 80-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 465х400х240 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

14 200 ₽
В корзину
Phottix 92518 Gear Bag сумка 120 см для студийного оборудования
Арт. DAN-6214
Phottix 92518 Gear Bag сумка 120 см для студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сумка Phottix (92518) Gear Bag для студийного оборудования, длина - 120 см.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 117 см. Внешние размеры - 29x8,1x119 см. Вес - 1,07 кг. Цвет - черный.

6 610 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant BTR-105 Selens сумка для стоек и света 105 см
Fotokvant BTR-105 Selens сумка для стоек и света 105 см
Fotokvant BTR-105 Selens сумка для стоек и света 105 см
Арт. DAN-9452
Fotokvant BTR-105 Selens сумка для стоек и света 105 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 7 ч

Fotokvant (694959) BTR-105 Selens сумка для стоек и света 105 см.

Fotokvant BTR-105 Selens - сумка для стоек 100 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые складываются до 100 см или меньше. Размеры внешние: 22х26х105 см. Размеры внутренние: 20х24х103 см. Размеры доп. кармана: 27х25х3 см.

-5.05 %3 960 ₽
3 760 ₽
В корзину
Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см
Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см
Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см
Арт. DAN-9453
Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BTR-120 Selens - сумка для стоек 115 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые складываются до 115 см или меньше.

3 120 ₽
В корзину

Видео

Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
1 мая
1 мая
Как сделать отличную уличную фотографию
Как сделать отличную уличную фотографию
Профессионально о микрофонах
Профессионально о микрофонах
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера