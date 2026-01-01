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Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой

Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой

Manfrotto
Артикул: OLE-0574

Manfrotto 244RC – кронштейн из трех шарниров с большой фиксирующей ручкой. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Рекомендуется использовать для установки фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4 дюйма. Крепление – кронштейн 5/8 дюйма.

Описание

Manfrotto 244RC – шарнирный кронштейн с быстросъёмной площадкой

Manfrotto 244RC (артикул OLE-0574) – это универсальный шарнирный кронштейн, состоящий из трёх шарниров, с большой фиксирующей ручкой. Он обеспечивает вращение на 360 градусов и предназначен для установки фото- и видеокамер весом до 3 кг. Кронштейн комплектуется быстросъёмной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4".

Благодаря трём шарнирам, кронштейн позволяет гибко позиционировать камеру под любым углом, а надёжная фиксация предотвращает смещение во время съёмки. Крепление 5/8" позволяет устанавливать его на стойки, трубы и другие элементы студийного оборудования. Кронштейн изготовлен из алюминия, что обеспечивает лёгкость и прочность.

Назначение и применение

  • Крепление камеры: для установки фото- и видеокамер на стойки и трубы.
  • Гибкое позиционирование: три шарнира для регулировки под любым углом.
  • Студийная и выездная съёмка: для работы в ограниченном пространстве.
  • Крепление аксессуаров: для мониторов, микрофонов и другого оборудования.

Ключевые особенности

  • Три шарнира: гибкое позиционирование под любым углом.
  • Вращение 360°: панорамирование и точная настройка.
  • Быстросъёмная площадка: быстрая установка и снятие камеры.
  • Максимальная нагрузка 3 кг: подходит для большинства камер.
  • Крепление 5/8": совместимость со стойками и трубами.
  • Алюминиевая конструкция: лёгкая и прочная.
  • Большая фиксирующая ручка: надёжная фиксация всех шарниров.

Технические характеристики

  • Тип: шарнирный кронштейн
  • Бренд: Manfrotto
  • Модель: 244RC
  • Количество шарниров: 3
  • Вращение: 360°
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Длина кронштейна: 49 см
  • Диаметр трубки: 20 мм
  • Крепление: 5/8" (мама)
  • Крепление камеры: винт 1/4"
  • Тип площадки: 200PL-14
  • Материал: алюминий
  • Вес: 1.2 кг
  • Цвет: чёрный

Как использовать кронштейн

  1. Установка: закрепите кронштейн на стойке или трубе через крепление 5/8".
  2. Крепление камеры: зафиксируйте камеру на быстросъёмной площадке.
  3. Регулировка: отрегулируйте положение камеры с помощью трёх шарниров.
  4. Фиксация: затяните большую фиксирующую ручку для надёжной фиксации.
  5. Съёмка: используйте для гибкого позиционирования камеры.

Преимущества использования

  • Гибкость: три шарнира и вращение 360°.
  • Надёжность: прочная алюминиевая конструкция.
  • Универсальность: подходит для различных типов камер и аксессуаров.
  • Простота установки: быстросъёмная площадка и фиксирующая ручка.

Совместимость с оборудованием

  • Стойки: с креплением 5/8".
  • Камеры: фото- и видеокамеры весом до 3 кг.
  • Аксессуары: мониторы, микрофоны, осветители.

Уход и хранение

  • Храните кронштейн в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
  • Периодически проверяйте надёжность затяжки всех креплений.

Комплектация

  • Шарнирный кронштейн Manfrotto 244RC – 1 шт.
  • Быстросъёмная площадка 200PL-14 – 1 шт.

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