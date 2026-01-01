Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой

Описание

Manfrotto 244RC – шарнирный кронштейн с быстросъёмной площадкой

Manfrotto 244RC (артикул OLE-0574) – это универсальный шарнирный кронштейн, состоящий из трёх шарниров, с большой фиксирующей ручкой. Он обеспечивает вращение на 360 градусов и предназначен для установки фото- и видеокамер весом до 3 кг. Кронштейн комплектуется быстросъёмной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4".

Благодаря трём шарнирам, кронштейн позволяет гибко позиционировать камеру под любым углом, а надёжная фиксация предотвращает смещение во время съёмки. Крепление 5/8" позволяет устанавливать его на стойки, трубы и другие элементы студийного оборудования. Кронштейн изготовлен из алюминия, что обеспечивает лёгкость и прочность.

Назначение и применение

Крепление камеры: для установки фото- и видеокамер на стойки и трубы.

для установки фото- и видеокамер на стойки и трубы. Гибкое позиционирование: три шарнира для регулировки под любым углом.

три шарнира для регулировки под любым углом. Студийная и выездная съёмка: для работы в ограниченном пространстве.

для работы в ограниченном пространстве. Крепление аксессуаров: для мониторов, микрофонов и другого оборудования.

Ключевые особенности

Три шарнира: гибкое позиционирование под любым углом.

гибкое позиционирование под любым углом. Вращение 360°: панорамирование и точная настройка.

панорамирование и точная настройка. Быстросъёмная площадка: быстрая установка и снятие камеры.

быстрая установка и снятие камеры. Максимальная нагрузка 3 кг: подходит для большинства камер.

подходит для большинства камер. Крепление 5/8": совместимость со стойками и трубами.

совместимость со стойками и трубами. Алюминиевая конструкция: лёгкая и прочная.

лёгкая и прочная. Большая фиксирующая ручка: надёжная фиксация всех шарниров.

Технические характеристики

Тип: шарнирный кронштейн

шарнирный кронштейн Бренд: Manfrotto

Manfrotto Модель: 244RC

244RC Количество шарниров: 3

3 Вращение: 360°

360° Максимальная нагрузка: 3 кг

3 кг Длина кронштейна: 49 см

49 см Диаметр трубки: 20 мм

20 мм Крепление: 5/8" (мама)

5/8" (мама) Крепление камеры: винт 1/4"

винт 1/4" Тип площадки: 200PL-14

200PL-14 Материал: алюминий

алюминий Вес: 1.2 кг

1.2 кг Цвет: чёрный

Как использовать кронштейн

Установка: закрепите кронштейн на стойке или трубе через крепление 5/8". Крепление камеры: зафиксируйте камеру на быстросъёмной площадке. Регулировка: отрегулируйте положение камеры с помощью трёх шарниров. Фиксация: затяните большую фиксирующую ручку для надёжной фиксации. Съёмка: используйте для гибкого позиционирования камеры.

Преимущества использования

Гибкость: три шарнира и вращение 360°.

три шарнира и вращение 360°. Надёжность: прочная алюминиевая конструкция.

прочная алюминиевая конструкция. Универсальность: подходит для различных типов камер и аксессуаров.

подходит для различных типов камер и аксессуаров. Простота установки: быстросъёмная площадка и фиксирующая ручка.

Совместимость с оборудованием

Стойки: с креплением 5/8".

с креплением 5/8". Камеры: фото- и видеокамеры весом до 3 кг.

фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Аксессуары: мониторы, микрофоны, осветители.

Уход и хранение