Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой

Manfrotto 244RC – шарнирный кронштейн с быстросъёмной площадкой
Manfrotto 244RC (артикул OLE-0574) – это универсальный шарнирный кронштейн, состоящий из трёх шарниров, с большой фиксирующей ручкой. Он обеспечивает вращение на 360 градусов и предназначен для установки фото- и видеокамер весом до 3 кг. Кронштейн комплектуется быстросъёмной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4".
Благодаря трём шарнирам, кронштейн позволяет гибко позиционировать камеру под любым углом, а надёжная фиксация предотвращает смещение во время съёмки. Крепление 5/8" позволяет устанавливать его на стойки, трубы и другие элементы студийного оборудования. Кронштейн изготовлен из алюминия, что обеспечивает лёгкость и прочность.
Назначение и применение
- Крепление камеры: для установки фото- и видеокамер на стойки и трубы.
- Гибкое позиционирование: три шарнира для регулировки под любым углом.
- Студийная и выездная съёмка: для работы в ограниченном пространстве.
- Крепление аксессуаров: для мониторов, микрофонов и другого оборудования.
Ключевые особенности
- Три шарнира: гибкое позиционирование под любым углом.
- Вращение 360°: панорамирование и точная настройка.
- Быстросъёмная площадка: быстрая установка и снятие камеры.
- Максимальная нагрузка 3 кг: подходит для большинства камер.
- Крепление 5/8": совместимость со стойками и трубами.
- Алюминиевая конструкция: лёгкая и прочная.
- Большая фиксирующая ручка: надёжная фиксация всех шарниров.
Технические характеристики
- Тип: шарнирный кронштейн
- Бренд: Manfrotto
- Модель: 244RC
- Количество шарниров: 3
- Вращение: 360°
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Длина кронштейна: 49 см
- Диаметр трубки: 20 мм
- Крепление: 5/8" (мама)
- Крепление камеры: винт 1/4"
- Тип площадки: 200PL-14
- Материал: алюминий
- Вес: 1.2 кг
- Цвет: чёрный
Как использовать кронштейн
- Установка: закрепите кронштейн на стойке или трубе через крепление 5/8".
- Крепление камеры: зафиксируйте камеру на быстросъёмной площадке.
- Регулировка: отрегулируйте положение камеры с помощью трёх шарниров.
- Фиксация: затяните большую фиксирующую ручку для надёжной фиксации.
- Съёмка: используйте для гибкого позиционирования камеры.
Преимущества использования
- Гибкость: три шарнира и вращение 360°.
- Надёжность: прочная алюминиевая конструкция.
- Универсальность: подходит для различных типов камер и аксессуаров.
- Простота установки: быстросъёмная площадка и фиксирующая ручка.
Совместимость с оборудованием
- Стойки: с креплением 5/8".
- Камеры: фото- и видеокамеры весом до 3 кг.
- Аксессуары: мониторы, микрофоны, осветители.
Уход и хранение
- Храните кронштейн в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
- Периодически проверяйте надёжность затяжки всех креплений.