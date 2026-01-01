Manfrotto 420B стойка-журавль

Manfrotto 420B – универсальная стойка-журавль для студийного света и студийных микрофонов
Manfrotto 420B (артикул DAN-0240) — это комбинированная алюминиевая стойка, которая может использоваться как обычная вертикальная стойка для света, так и в режиме «журавль» (boom) с горизонтальной штангой. Благодаря максимальной высоте 392 см и вылету штанги до 191 см, стойка идеально подходит для верхнего света, подвеса микрофонов, крепления флагов и отражателей над съёмочной площадкой.
Модель 420B относится к профессиональной серии Manfrotto, известной своей надёжностью и продуманной конструкцией. В комплекте предусмотрен противовес — пустая сумка для песка (наполняется самостоятельно), а также двухсторонний адаптер Manfrotto 013 с резьбами 1/4" и 3/8" для крепления оборудования.
Режимы работы стойки-журавля Manfrotto 420B
- Режим вертикальной стойки: используется как обычная студийная стойка для освещения, фонов или отражателей. Максимальная высота — 392 см.
- Режим журавля (бум): штанга выдвигается горизонтально, позволяя разместить оборудование со смещением от центра стойки. Идеально для верхнего света, подвесных микрофонов или оборудования над столом/объектом.
Технические характеристики
- Максимальная высота: 392 см
- Минимальная высота: 131 см
- Диаметр основания: 109 см
- Длина в сложенном виде: 113 см
- Длина журавля (штанги): регулируется от 19 см до 191 см
- Вес стойки: 2,7 кг
- Материал: алюминий
- Цвет: чёрный
- Максимальная нагрузка в режиме стойки: 9 кг
- Максимальная нагрузка в режиме журавля (с противовесом): 2 кг
- Нагрузка на максимальной высоте 392 см при отклонении 6°: 0,9 кг
- Комплектация: противовес (пустая сумка для песка), адаптер Manfrotto 013 (1/4" и 3/8")
Для каких задач используется Manfrotto 420B
- Верхний свет в студии: закрепите софтбокс или отражатель на штанге, направляя свет сверху на объект — идеально для портретной и предметной съёмки.
- Подвес микрофона: используйте журавль для размешения микрофона над актёром или ведущим (например, при записи подкастов или интервью).
- Крепление флагов и кулис: повесьте чёрный флаг, чтобы перекрыть нежелательный свет на фоне.
- Съёмка натюрмортов и видео: удобно разместить свет над столом или объектом для съёмки.
- Выездная съёмка: стойка лёгкая и компактная (складывается до 113 см), легко транспортируется в чехле.
Как правильно использовать режим журавля
- Установите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полный диаметр (109 см).
- Разложите штангу (журавль) на необходимую длину — от 19 до 191 см.
- Обязательно закрепите противовес! Наполните сумку-противовес песком (или используйте чугунный груз Manfrotto 023 L-Peso). Наденьте сумку на свободный конец штанги.
- Закрепите оборудование на адаптере (входит в комплект) на дальнем конце штанги.
- Проверьте устойчивость: стойка не должна наклоняться или опрокидываться при полном вылете штанги.
- Для максимальной безопасности используйте дополнительный мешок-противовес на центральной стойке.
Важно: при работе в режиме журавля максимальная нагрузка на оборудование составляет 2 кг (при сбалансированном противовесе). Превышение нагрузки может привести к опрокидыванию стойки.
Преимущества Manfrotto 420B
- Лёгкость и прочность: алюминиевая конструкция весит всего 2,7 кг, но выдерживает до 9 кг в вертикальном режиме.
- Компактность: в сложенном виде занимает минимум места (113 см), удобно хранить и перевозить.
- Универсальность: заменяет две стойки — обычную и журавль.
- Плавная регулировка: все фиксаторы надёжные, не люфтят.
- Противовес в комплекте: не нужно докупать сумку для песка отдельно.
- Адаптер Manfrotto 013: подходит и для американской (3/8"), и для европейской (1/4") резьбы.
Совместимость с аксессуарами
- Противовес Manfrotto 023 L-Peso (4,3 кг): чугунный груз для максимальной устойчивости вместо сумки с песком.
- Студийные головы и адаптеры: любые с креплением 1/4" или 3/8".
- Софтбоксы до 90 см: вес до 2 кг.
- Микрофонные держатели: стандартные с резьбой 3/8".
Уход и хранение
- После использования в сыром помещении протирайте стойку насухо — алюминий не ржавеет, но песок и грязь могут забить фиксаторы.
- Храните в сложенном виде в сухом месте.
- Периодически проверяйте затяжку всех винтов и фиксаторов.