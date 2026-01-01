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Manfrotto 420B стойка-журавль

Manfrotto 420B стойка-журавль

Manfrotto
Артикул: DAN-0240

Купить стойку-журавль Manfrotto 420B по выгодной цене в интернет-магазине «Фотогора». Профессиональная алюминиевая стойка с бум-штангой для верхнего света, микрофонов и флагов. Максимальная высота 392 см, вылет штанги до 191 см, нагрузка до 9 кг. В комплекте адаптер 1/4" и 3/8" и противовес (сумка для песка). Подходит для фотостудий, видеопроизводства и локационной съёмки.

Описание

Manfrotto 420B – универсальная стойка-журавль для студийного света и студийных микрофонов

Manfrotto 420B (артикул DAN-0240) — это комбинированная алюминиевая стойка, которая может использоваться как обычная вертикальная стойка для света, так и в режиме «журавль» (boom) с горизонтальной штангой. Благодаря максимальной высоте 392 см и вылету штанги до 191 см, стойка идеально подходит для верхнего света, подвеса микрофонов, крепления флагов и отражателей над съёмочной площадкой.

Модель 420B относится к профессиональной серии Manfrotto, известной своей надёжностью и продуманной конструкцией. В комплекте предусмотрен противовес — пустая сумка для песка (наполняется самостоятельно), а также двухсторонний адаптер Manfrotto 013 с резьбами 1/4" и 3/8" для крепления оборудования.

Режимы работы стойки-журавля Manfrotto 420B

  • Режим вертикальной стойки: используется как обычная студийная стойка для освещения, фонов или отражателей. Максимальная высота — 392 см.
  • Режим журавля (бум): штанга выдвигается горизонтально, позволяя разместить оборудование со смещением от центра стойки. Идеально для верхнего света, подвесных микрофонов или оборудования над столом/объектом.

Технические характеристики

  • Максимальная высота: 392 см
  • Минимальная высота: 131 см
  • Диаметр основания: 109 см
  • Длина в сложенном виде: 113 см
  • Длина журавля (штанги): регулируется от 19 см до 191 см
  • Вес стойки: 2,7 кг
  • Материал: алюминий
  • Цвет: чёрный
  • Максимальная нагрузка в режиме стойки: 9 кг
  • Максимальная нагрузка в режиме журавля (с противовесом): 2 кг
  • Нагрузка на максимальной высоте 392 см при отклонении 6°: 0,9 кг
  • Комплектация: противовес (пустая сумка для песка), адаптер Manfrotto 013 (1/4" и 3/8")

Для каких задач используется Manfrotto 420B

  • Верхний свет в студии: закрепите софтбокс или отражатель на штанге, направляя свет сверху на объект — идеально для портретной и предметной съёмки.
  • Подвес микрофона: используйте журавль для размешения микрофона над актёром или ведущим (например, при записи подкастов или интервью).
  • Крепление флагов и кулис: повесьте чёрный флаг, чтобы перекрыть нежелательный свет на фоне.
  • Съёмка натюрмортов и видео: удобно разместить свет над столом или объектом для съёмки.
  • Выездная съёмка: стойка лёгкая и компактная (складывается до 113 см), легко транспортируется в чехле.

Как правильно использовать режим журавля

  1. Установите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полный диаметр (109 см).
  2. Разложите штангу (журавль) на необходимую длину — от 19 до 191 см.
  3. Обязательно закрепите противовес! Наполните сумку-противовес песком (или используйте чугунный груз Manfrotto 023 L-Peso). Наденьте сумку на свободный конец штанги.
  4. Закрепите оборудование на адаптере (входит в комплект) на дальнем конце штанги.
  5. Проверьте устойчивость: стойка не должна наклоняться или опрокидываться при полном вылете штанги.
  6. Для максимальной безопасности используйте дополнительный мешок-противовес на центральной стойке.

Важно: при работе в режиме журавля максимальная нагрузка на оборудование составляет 2 кг (при сбалансированном противовесе). Превышение нагрузки может привести к опрокидыванию стойки.

Преимущества Manfrotto 420B

  • Лёгкость и прочность: алюминиевая конструкция весит всего 2,7 кг, но выдерживает до 9 кг в вертикальном режиме.
  • Компактность: в сложенном виде занимает минимум места (113 см), удобно хранить и перевозить.
  • Универсальность: заменяет две стойки — обычную и журавль.
  • Плавная регулировка: все фиксаторы надёжные, не люфтят.
  • Противовес в комплекте: не нужно докупать сумку для песка отдельно.
  • Адаптер Manfrotto 013: подходит и для американской (3/8"), и для европейской (1/4") резьбы.

Совместимость с аксессуарами

  • Противовес Manfrotto 023 L-Peso (4,3 кг): чугунный груз для максимальной устойчивости вместо сумки с песком.
  • Студийные головы и адаптеры: любые с креплением 1/4" или 3/8".
  • Софтбоксы до 90 см: вес до 2 кг.
  • Микрофонные держатели: стандартные с резьбой 3/8".

Уход и хранение

  • После использования в сыром помещении протирайте стойку насухо — алюминий не ржавеет, но песок и грязь могут забить фиксаторы.
  • Храните в сложенном виде в сухом месте.
  • Периодически проверяйте затяжку всех винтов и фиксаторов.

Комплектация

  • Алюминиевая стойка-журавль Manfrotto 420B
  • Противовес — сумка для песка (пустая)
  • Двухсторонний адаптер Manfrotto 013 (1/4" и 3/8")

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