Manfrotto 420B стойка-журавль

Описание

Manfrotto 420B – универсальная стойка-журавль для студийного света и студийных микрофонов

Manfrotto 420B (артикул DAN-0240) — это комбинированная алюминиевая стойка, которая может использоваться как обычная вертикальная стойка для света, так и в режиме «журавль» (boom) с горизонтальной штангой. Благодаря максимальной высоте 392 см и вылету штанги до 191 см, стойка идеально подходит для верхнего света, подвеса микрофонов, крепления флагов и отражателей над съёмочной площадкой.

Модель 420B относится к профессиональной серии Manfrotto, известной своей надёжностью и продуманной конструкцией. В комплекте предусмотрен противовес — пустая сумка для песка (наполняется самостоятельно), а также двухсторонний адаптер Manfrotto 013 с резьбами 1/4" и 3/8" для крепления оборудования.

Режимы работы стойки-журавля Manfrotto 420B

Режим вертикальной стойки: используется как обычная студийная стойка для освещения, фонов или отражателей. Максимальная высота — 392 см.

используется как обычная студийная стойка для освещения, фонов или отражателей. Максимальная высота — 392 см. Режим журавля (бум): штанга выдвигается горизонтально, позволяя разместить оборудование со смещением от центра стойки. Идеально для верхнего света, подвесных микрофонов или оборудования над столом/объектом.

Технические характеристики

Максимальная высота: 392 см

392 см Минимальная высота: 131 см

131 см Диаметр основания: 109 см

109 см Длина в сложенном виде: 113 см

113 см Длина журавля (штанги): регулируется от 19 см до 191 см

регулируется от 19 см до 191 см Вес стойки: 2,7 кг

2,7 кг Материал: алюминий

алюминий Цвет: чёрный

чёрный Максимальная нагрузка в режиме стойки: 9 кг

9 кг Максимальная нагрузка в режиме журавля (с противовесом): 2 кг

2 кг Нагрузка на максимальной высоте 392 см при отклонении 6°: 0,9 кг

0,9 кг Комплектация: противовес (пустая сумка для песка), адаптер Manfrotto 013 (1/4" и 3/8")

Для каких задач используется Manfrotto 420B

Верхний свет в студии: закрепите софтбокс или отражатель на штанге, направляя свет сверху на объект — идеально для портретной и предметной съёмки.

закрепите софтбокс или отражатель на штанге, направляя свет сверху на объект — идеально для портретной и предметной съёмки. Подвес микрофона: используйте журавль для размешения микрофона над актёром или ведущим (например, при записи подкастов или интервью).

используйте журавль для размешения микрофона над актёром или ведущим (например, при записи подкастов или интервью). Крепление флагов и кулис: повесьте чёрный флаг, чтобы перекрыть нежелательный свет на фоне.

повесьте чёрный флаг, чтобы перекрыть нежелательный свет на фоне. Съёмка натюрмортов и видео: удобно разместить свет над столом или объектом для съёмки.

удобно разместить свет над столом или объектом для съёмки. Выездная съёмка: стойка лёгкая и компактная (складывается до 113 см), легко транспортируется в чехле.

Как правильно использовать режим журавля

Установите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полный диаметр (109 см). Разложите штангу (журавль) на необходимую длину — от 19 до 191 см. Обязательно закрепите противовес! Наполните сумку-противовес песком (или используйте чугунный груз Manfrotto 023 L-Peso). Наденьте сумку на свободный конец штанги. Закрепите оборудование на адаптере (входит в комплект) на дальнем конце штанги. Проверьте устойчивость: стойка не должна наклоняться или опрокидываться при полном вылете штанги. Для максимальной безопасности используйте дополнительный мешок-противовес на центральной стойке.

Важно: при работе в режиме журавля максимальная нагрузка на оборудование составляет 2 кг (при сбалансированном противовесе). Превышение нагрузки может привести к опрокидыванию стойки.

Преимущества Manfrotto 420B

Лёгкость и прочность: алюминиевая конструкция весит всего 2,7 кг, но выдерживает до 9 кг в вертикальном режиме.

алюминиевая конструкция весит всего 2,7 кг, но выдерживает до 9 кг в вертикальном режиме. Компактность: в сложенном виде занимает минимум места (113 см), удобно хранить и перевозить.

в сложенном виде занимает минимум места (113 см), удобно хранить и перевозить. Универсальность: заменяет две стойки — обычную и журавль.

заменяет две стойки — обычную и журавль. Плавная регулировка: все фиксаторы надёжные, не люфтят.

все фиксаторы надёжные, не люфтят. Противовес в комплекте: не нужно докупать сумку для песка отдельно.

не нужно докупать сумку для песка отдельно. Адаптер Manfrotto 013: подходит и для американской (3/8"), и для европейской (1/4") резьбы.

Совместимость с аксессуарами

Противовес Manfrotto 023 L-Peso (4,3 кг): чугунный груз для максимальной устойчивости вместо сумки с песком.

чугунный груз для максимальной устойчивости вместо сумки с песком. Студийные головы и адаптеры: любые с креплением 1/4" или 3/8".

любые с креплением 1/4" или 3/8". Софтбоксы до 90 см: вес до 2 кг.

вес до 2 кг. Микрофонные держатели: стандартные с резьбой 3/8".

Уход и хранение