Manfrotto 035 зажим-держатель суперкламп

Manfrotto 035 Super Clamp – универсальный зажим для крепления оборудования
Manfrotto 035 Super Clamp (известный как «суперкламп») — это профессиональный зажим для крепления осветительного, звукового и видеосъёмочного оборудования к различным объектам: круглым трубам, стойкам, полкам, перекладинам, деревьям и даже прямоугольным профилям. Классическая модель Manfrotto, проверенная десятилетиями на съёмочных площадках по всему миру.
Super Clamp — незаменимый инструмент для операторов, звукорежиссёров и осветителей, когда нужно быстро закрепить оборудование там, где нет возможности установить стойку. Например, на балконе, на краю стола, на лестнице или на трубе системы вентиляции.
Ключевые особенности
- Универсальный захват: зажим открывается до 55 мм, что позволяет крепить его к трубам диаметром от 13 до 55 мм, а также к плоским поверхностям толщиной до 50 мм.
- Два стандартных гнезда: на корпусе зажима есть резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" для непосредственного крепления оборудования или переходников.
- Высокая нагрузка: максимальная полезная нагрузка — до 15 кг (при условии правильного закрепления на прочной поверхности).
- Прочная конструкция: корпус из хромированной стали, зажимной винт с удобной поворотной рукояткой.
- Безопасность: в губках зажима установлены пластиковые протекторы, которые не повреждают поверхность трубы или полки.
- Совместимость с адаптерами: через гнезда 1/4" и 3/8" можно подключить любые студийные головы, кронштейны, шаровые головки или штанги.
Технические характеристики
- Максимальный диаметр захвата: 55 мм
- Минимальный диаметр захвата: 13 мм
- Толщина плоской поверхности для захвата: до 50 мм
- Резьбовые гнёзда: 1/4" и 3/8"
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Материал корпуса: хромированная сталь
- Вес зажима: около 0,5 кг
- Цвет: серебристый (хром)
Где применяется Manfrotto 035 Super Clamp
- Крепление света: зафиксируйте небольшую вспышку, LED-панель или моноблок на перекладине, стропиле, строительной лестнице.
- Установка микрофонов: закрепите микрофонный держатель или петличку на краю стола, музыкальном пюпитре или телевизоре.
- Мониторы и экраны: повесьте небольшой видеомонитор, планшет или экран для телеметрии.
- Крепление кулис и флагов: используйте суперкламп на стойках C-stand для фиксации флагов, экранов и отражателей (в паре со штангой).
- Натуральная съёмка: прикрепите камеру или свет к ветке дерева, перилам моста, ограждению.
Как правильно использовать суперкламп
- Убедитесь, что поверхность (труба, полка) чистая и не скользкая.
- Наденьте зажим на объект, ориентируя его так, чтобы под нагрузкой винт оказывался сверху или сбоку.
- Затяните поворотную рукоятку с умеренным усилием — не нужно закручивать «до хруста», пластиковые протекторы могут деформироваться.
- Вкрутите в гнездо 1/4" или 3/8" необходимое оборудование или адаптер (например, Manfrotto 143BKT площадку или шарнирный кронштейн).
- Перед установкой дорогого устройства обязательно проверьте надёжность зажима, потянув за смонтированную конструкцию.
Преимущества оригинального Manfrotto 035 перед аналогами
- Точная механика: винт и зажимной механизм работают плавно, без люфтов, даже спустя годы использования.
- Надёжные протекторы: пластиковые вставки не трескаются на морозе и не царапают трубы.
- Высокая нагрузка: не все китайские клоны реально выдерживают заявленные 10–15 кг — оригинал Manfrotto прошёл испытания.
- Совместимость с системой Super Clamp: все аксессуары Manfrotto (штанги, адаптеры, поворотные головы) идеально подходят к 035.
Рекомендуемые аксессуары
- Manfrotto 143BKT площадка: даёт дополнительную платформу для крепления оборудования.
- Manfrotto 244MINI шарнирный кронштейн: позволяет регулировать угол наклона закреплённого устройства.
- Штанги и стержни 16 мм: для создания выносных конструкций (например, для флагов или микрофонов).
Уход и хранение
- После работы на улице протрите зажим от влаги и грязи.
- Периодически смазывайте винт машинным маслом (1 раз в год при интенсивном использовании).
- Храните в сухом месте, не роняйте на твёрдый пол — может погнуться рукоятка.