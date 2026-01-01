images
images
images
Manfrotto 035 зажим-держатель суперкламп
Manfrotto 035 зажим-держатель суперкламп
Manfrotto 035 зажим-держатель суперкламп

Manfrotto 035 зажим-держатель суперкламп

Manfrotto
Артикул: DAN-0247

Manfrotto 035 – суперкламп предназначена для установки оборудования на плоские поверхности или трубы диаметром от 13 до 55 мм. Максимально допустимая нагрузка – 15 кг.

Описание

Manfrotto 035 Super Clamp – универсальный зажим для крепления оборудования

Manfrotto 035 Super Clamp (известный как «суперкламп») — это профессиональный зажим для крепления осветительного, звукового и видеосъёмочного оборудования к различным объектам: круглым трубам, стойкам, полкам, перекладинам, деревьям и даже прямоугольным профилям. Классическая модель Manfrotto, проверенная десятилетиями на съёмочных площадках по всему миру.

Super Clamp — незаменимый инструмент для операторов, звукорежиссёров и осветителей, когда нужно быстро закрепить оборудование там, где нет возможности установить стойку. Например, на балконе, на краю стола, на лестнице или на трубе системы вентиляции.

Ключевые особенности

  • Универсальный захват: зажим открывается до 55 мм, что позволяет крепить его к трубам диаметром от 13 до 55 мм, а также к плоским поверхностям толщиной до 50 мм.
  • Два стандартных гнезда: на корпусе зажима есть резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" для непосредственного крепления оборудования или переходников.
  • Высокая нагрузка: максимальная полезная нагрузка — до 15 кг (при условии правильного закрепления на прочной поверхности).
  • Прочная конструкция: корпус из хромированной стали, зажимной винт с удобной поворотной рукояткой.
  • Безопасность: в губках зажима установлены пластиковые протекторы, которые не повреждают поверхность трубы или полки.
  • Совместимость с адаптерами: через гнезда 1/4" и 3/8" можно подключить любые студийные головы, кронштейны, шаровые головки или штанги.

Технические характеристики

  • Максимальный диаметр захвата: 55 мм
  • Минимальный диаметр захвата: 13 мм
  • Толщина плоской поверхности для захвата: до 50 мм
  • Резьбовые гнёзда: 1/4" и 3/8"
  • Максимальная нагрузка: 15 кг
  • Материал корпуса: хромированная сталь
  • Вес зажима: около 0,5 кг
  • Цвет: серебристый (хром)

Где применяется Manfrotto 035 Super Clamp

  • Крепление света: зафиксируйте небольшую вспышку, LED-панель или моноблок на перекладине, стропиле, строительной лестнице.
  • Установка микрофонов: закрепите микрофонный держатель или петличку на краю стола, музыкальном пюпитре или телевизоре.
  • Мониторы и экраны: повесьте небольшой видеомонитор, планшет или экран для телеметрии.
  • Крепление кулис и флагов: используйте суперкламп на стойках C-stand для фиксации флагов, экранов и отражателей (в паре со штангой).
  • Натуральная съёмка: прикрепите камеру или свет к ветке дерева, перилам моста, ограждению.

Как правильно использовать суперкламп

  1. Убедитесь, что поверхность (труба, полка) чистая и не скользкая.
  2. Наденьте зажим на объект, ориентируя его так, чтобы под нагрузкой винт оказывался сверху или сбоку.
  3. Затяните поворотную рукоятку с умеренным усилием — не нужно закручивать «до хруста», пластиковые протекторы могут деформироваться.
  4. Вкрутите в гнездо 1/4" или 3/8" необходимое оборудование или адаптер (например, Manfrotto 143BKT площадку или шарнирный кронштейн).
  5. Перед установкой дорогого устройства обязательно проверьте надёжность зажима, потянув за смонтированную конструкцию.

Преимущества оригинального Manfrotto 035 перед аналогами

  • Точная механика: винт и зажимной механизм работают плавно, без люфтов, даже спустя годы использования.
  • Надёжные протекторы: пластиковые вставки не трескаются на морозе и не царапают трубы.
  • Высокая нагрузка: не все китайские клоны реально выдерживают заявленные 10–15 кг — оригинал Manfrotto прошёл испытания.
  • Совместимость с системой Super Clamp: все аксессуары Manfrotto (штанги, адаптеры, поворотные головы) идеально подходят к 035.

Рекомендуемые аксессуары

Уход и хранение

  • После работы на улице протрите зажим от влаги и грязи.
  • Периодически смазывайте винт машинным маслом (1 раз в год при интенсивном использовании).
  • Храните в сухом месте, не роняйте на твёрдый пол — может погнуться рукоятка.

Комплектация

В стандартную поставку входит сам зажим Manfrotto 035 Super Clamp. Адаптеры, штанги и площадки приобретаются отдельно.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4
Арт. DAN-0470
Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4
Наличие
более 10 шт

Крепление для установки GoPro на штативы или моноподы Fujimi GP TM-1.

Переходник для установки камеры GoPro на стандартный штатив или монопод c резьбой 1/4". Изготовлен аксессуар из черного пластика и стали. Совместим со всеми камерами моделей GoPro hero2, GoPro Hero3, GoPro HD Hero, камерами SupTig.

150 ₽
В корзину
SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер
SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер
SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер
Арт. MTG-2076
SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 4122 Suction Cup Camera Mount держатель с присоской для фото/кинокамер. Надежная фиксация в течение 24 часов; полезная нагрузка до 50кг.

8 130 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Арт. NVF-3014
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.

-10 %220 ₽
190 ₽
В корзину
Manfrotto 013 адаптер 1/4&quot; и 3/8&quot;
Арт. OLE-0563
Manfrotto 013 адаптер 1/4" и 3/8"
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 013 – стандартный адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Может использоваться для установки осветительных голов на нестандартные штативы.

2 290 ₽
В корзину
Falcon Eyes W-48 груз противовес
Арт. VBR-203
Falcon Eyes W-48 груз противовес
Наличие
более 10 шт

Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.

2 380 ₽
В корзину
Manfrotto 014-38 адаптер 5/8&quot; и 3/8&quot;
Арт. OLE-0565
Manfrotto 014-38 адаптер 5/8" и 3/8"
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 014-38 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма.

2 890 ₽
В корзину

Видео

Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.