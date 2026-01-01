Manfrotto 035 зажим-держатель суперкламп

Описание

Manfrotto 035 Super Clamp – универсальный зажим для крепления оборудования

Manfrotto 035 Super Clamp (известный как «суперкламп») — это профессиональный зажим для крепления осветительного, звукового и видеосъёмочного оборудования к различным объектам: круглым трубам, стойкам, полкам, перекладинам, деревьям и даже прямоугольным профилям. Классическая модель Manfrotto, проверенная десятилетиями на съёмочных площадках по всему миру.

Super Clamp — незаменимый инструмент для операторов, звукорежиссёров и осветителей, когда нужно быстро закрепить оборудование там, где нет возможности установить стойку. Например, на балконе, на краю стола, на лестнице или на трубе системы вентиляции.

Ключевые особенности

Универсальный захват: зажим открывается до 55 мм, что позволяет крепить его к трубам диаметром от 13 до 55 мм, а также к плоским поверхностям толщиной до 50 мм.

зажим открывается до 55 мм, что позволяет крепить его к трубам диаметром от 13 до 55 мм, а также к плоским поверхностям толщиной до 50 мм. Два стандартных гнезда: на корпусе зажима есть резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" для непосредственного крепления оборудования или переходников.

на корпусе зажима есть резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" для непосредственного крепления оборудования или переходников. Высокая нагрузка: максимальная полезная нагрузка — до 15 кг (при условии правильного закрепления на прочной поверхности).

максимальная полезная нагрузка — до 15 кг (при условии правильного закрепления на прочной поверхности). Прочная конструкция: корпус из хромированной стали, зажимной винт с удобной поворотной рукояткой.

корпус из хромированной стали, зажимной винт с удобной поворотной рукояткой. Безопасность: в губках зажима установлены пластиковые протекторы, которые не повреждают поверхность трубы или полки.

в губках зажима установлены пластиковые протекторы, которые не повреждают поверхность трубы или полки. Совместимость с адаптерами: через гнезда 1/4" и 3/8" можно подключить любые студийные головы, кронштейны, шаровые головки или штанги.

Технические характеристики

Максимальный диаметр захвата: 55 мм

55 мм Минимальный диаметр захвата: 13 мм

13 мм Толщина плоской поверхности для захвата: до 50 мм

до 50 мм Резьбовые гнёзда: 1/4" и 3/8"

1/4" и 3/8" Максимальная нагрузка: 15 кг

15 кг Материал корпуса: хромированная сталь

хромированная сталь Вес зажима: около 0,5 кг

около 0,5 кг Цвет: серебристый (хром)

Где применяется Manfrotto 035 Super Clamp

Крепление света: зафиксируйте небольшую вспышку, LED-панель или моноблок на перекладине, стропиле, строительной лестнице.

зафиксируйте небольшую вспышку, LED-панель или моноблок на перекладине, стропиле, строительной лестнице. Установка микрофонов: закрепите микрофонный держатель или петличку на краю стола, музыкальном пюпитре или телевизоре.

закрепите микрофонный держатель или петличку на краю стола, музыкальном пюпитре или телевизоре. Мониторы и экраны: повесьте небольшой видеомонитор, планшет или экран для телеметрии.

повесьте небольшой видеомонитор, планшет или экран для телеметрии. Крепление кулис и флагов: используйте суперкламп на стойках C-stand для фиксации флагов, экранов и отражателей (в паре со штангой).

используйте суперкламп на стойках C-stand для фиксации флагов, экранов и отражателей (в паре со штангой). Натуральная съёмка: прикрепите камеру или свет к ветке дерева, перилам моста, ограждению.

Как правильно использовать суперкламп

Убедитесь, что поверхность (труба, полка) чистая и не скользкая. Наденьте зажим на объект, ориентируя его так, чтобы под нагрузкой винт оказывался сверху или сбоку. Затяните поворотную рукоятку с умеренным усилием — не нужно закручивать «до хруста», пластиковые протекторы могут деформироваться. Вкрутите в гнездо 1/4" или 3/8" необходимое оборудование или адаптер (например, Manfrotto 143BKT площадку или шарнирный кронштейн). Перед установкой дорогого устройства обязательно проверьте надёжность зажима, потянув за смонтированную конструкцию.

Преимущества оригинального Manfrotto 035 перед аналогами

Точная механика: винт и зажимной механизм работают плавно, без люфтов, даже спустя годы использования.

винт и зажимной механизм работают плавно, без люфтов, даже спустя годы использования. Надёжные протекторы: пластиковые вставки не трескаются на морозе и не царапают трубы.

пластиковые вставки не трескаются на морозе и не царапают трубы. Высокая нагрузка: не все китайские клоны реально выдерживают заявленные 10–15 кг — оригинал Manfrotto прошёл испытания.

не все китайские клоны реально выдерживают заявленные 10–15 кг — оригинал Manfrotto прошёл испытания. Совместимость с системой Super Clamp: все аксессуары Manfrotto (штанги, адаптеры, поворотные головы) идеально подходят к 035.

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