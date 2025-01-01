Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Grifon Grifon URN-T 162 TWB – зонт белый на отражение и просвет со съемной двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу). Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр 125 см. Длина дуги по куполу 162 см.
Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket – кронштейн с держателем в первую очередь предназначен для крепления фотоаппаратов и видеокамер. Его функциональный манипулятор способен поворачиваться на 90 градусов, а шарниры имеют угол поворота 360 градусов.
Manfrotto 018 – колеса для стоек предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием. Предназначены для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. В комплекте 3 шт.
Kupo 22,4 LB/11KG Sand Bag – сумка-противовес для песка. Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки-стойки. Мешок вмещает 11 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.
Grifon R-1520 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 150x200.
Шторки с цветными фильтрами для рефлектора диаметром 18 см Fotokvant BD18.
Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются трех цветов: красный и два тона зеленого. Шторки предназначены для ограничения светового потока. Благодаря винтовому креплению, могут устанавливаться на рефлекторы диаметром от 17 до 18 см.
Wansen
Работай с цветом без бликов