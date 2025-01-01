Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования

Арт. OLE-0676

Kupo 22,4 LB/11KG Sand Bag – сумка-противовес для песка. Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки-стойки. Мешок вмещает 11 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.