Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования

Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования

Manfrotto
Артикул: OLE-0616
Manfrotto 1004BAC-3 – комплект из трех стоек Manfrotto 1004BAC. Manfrotto 1004BAC – это профессиональная трехсекционная стойка с пневмоамортизатором. Данная модель отличается качеством изготовления, надежностью и долговечностью. Максимальная нагрузка, кг – 9. Является рациональным дополнением практически к любой студийной системе фотооборудования.

Технические характеристики:
  • материал корпуса – алюминий
  • количество ножек – 3
  • минимальная высота, см – 124
  • максимальная высота, см – 366
  • количество секций в центральной колонне – 4
  • максимальная нагрузка, кг – 9
  • диаметр опорной поверхности, см – 106
  • длина в сложенном состоянии, см – 107
  • диаметр под колеса, мм – 22
  • вес, кг – 3

