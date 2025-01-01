Manfrotto 161MK2B штатив для фотокамеры

Артикул: OLE-0414

Manfrotto 161MK2B – трехсекционный цельнометаллический штатив. Высота варьируется от 44 см до 2,67 м, что делает этот штатив самым высоким в серии. Модель снабжена резиновыми наконечниками с выдвигающимися шипами и анти-поворотной системой. Самоблокирующийся редукторный механизм. Выдерживает вес до 20 кг.