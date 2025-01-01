images
Manfrotto 161MK2B штатив для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0414

Manfrotto 161MK2B – трехсекционный цельнометаллический штатив. Высота варьируется от 44 см до 2,67 м, что делает этот штатив самым высоким в серии. Модель снабжена резиновыми наконечниками с выдвигающимися шипами и анти-поворотной системой. Самоблокирующийся редукторный механизм. Выдерживает вес до 20 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий 
  • минимальная высота, см – 44
  • максимальная высота, см –  267
  • количество секций – 3 
  • длина в сложенном состоянии, см – 105
  • максимальная нагрузка, кг – 20
  • голова – сменная, в комплект не входит 
  • крепление головы к штативу – 1/4", 3/8" 
  • вес, кг – 9 
  • диаметр ножек, мм – 40, 35, 30
  • цвет – черный

 

Комплектация

    

Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
