Manfrotto 501LVN ручка панаромирования

Описание

Manfrotto 501LVN – ручка панорамирования для штативной головки

Manfrotto 501LVN (артикул OLE-0604) – это ручка панорамирования, предназначенная для установки на штативные головки Manfrotto серии 501 и совместимые модели. Ручка обеспечивает плавное и точное вращение камеры при панорамировании, что особенно важно при видеосъёмке и работе с длиннофокусной оптикой.

Эргономичная конструкция ручки обеспечивает удобный захват и позволяет точно контролировать движение камеры. Изготовленная из прочных материалов, ручка гарантирует долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Это незаменимый аксессуар для видеографов и фотографов, работающих с панорамными снимками и видео.

Назначение и применение

Панорамирование: для плавного вращения камеры на штативной головке.

для плавного вращения камеры на штативной головке. Видеосъёмка: для точного контроля движения при записи видео.

для точного контроля движения при записи видео. Работа с длиннофокусной оптикой: для плавного позиционирования камеры.

для плавного позиционирования камеры. Замена штатной ручки: для восстановления функциональности головки.

Ключевые особенности

Плавное вращение: обеспечивает точное и плавное панорамирование.

обеспечивает точное и плавное панорамирование. Эргономичная ручка: удобный захват для точного управления.

удобный захват для точного управления. Прочная конструкция: долговечность и надёжность.

долговечность и надёжность. Совместимость: подходит для головок Manfrotto серии 501 и аналогичных.

подходит для головок Manfrotto серии 501 и аналогичных. Простая установка: быстро крепится и снимается.

Технические характеристики

Тип: ручка панорамирования

ручка панорамирования Бренд: Manfrotto

Manfrotto Модель: 501LVN

501LVN Совместимость: штативные головки Manfrotto 501 и аналогичные

штативные головки Manfrotto 501 и аналогичные Материал: металл, пластик

металл, пластик Применение: видеосъёмка, панорамирование

Как использовать ручку

Установка: закрепите ручку на штативной головке в соответствующее гнездо. Регулировка: при необходимости отрегулируйте угол и длину ручки. Панорамирование: используйте ручку для плавного вращения камеры. Съёмка: контролируйте движение камеры для точного кадрирования.

Преимущества использования

Точность: плавное и контролируемое панорамирование.

плавное и контролируемое панорамирование. Комфорт: эргономичная ручка для удобной работы.

эргономичная ручка для удобной работы. Надёжность: прочная конструкция обеспечивает долговечность.

прочная конструкция обеспечивает долговечность. Универсальность: подходит для различных головок.

Совместимость с оборудованием

Штативные головки: Manfrotto 501, 502, 503 и аналогичные модели.

Manfrotto 501, 502, 503 и аналогичные модели. Штативы: с соответствующими головками.

Уход и хранение