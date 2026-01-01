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Manfrotto 501LVN ручка панаромирования

Manfrotto 501LVN ручка панаромирования

Manfrotto
Артикул: NVF-9601

Manfrotto 501LVN - ручка панаромирования. Ручка панаромирования для видеоголов серии 501. Изготовлена из алюминия. Вес - 242 гр.

Описание

Manfrotto 501LVN – ручка панорамирования для штативной головки

Manfrotto 501LVN (артикул OLE-0604) – это ручка панорамирования, предназначенная для установки на штативные головки Manfrotto серии 501 и совместимые модели. Ручка обеспечивает плавное и точное вращение камеры при панорамировании, что особенно важно при видеосъёмке и работе с длиннофокусной оптикой.

Эргономичная конструкция ручки обеспечивает удобный захват и позволяет точно контролировать движение камеры. Изготовленная из прочных материалов, ручка гарантирует долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Это незаменимый аксессуар для видеографов и фотографов, работающих с панорамными снимками и видео.

Назначение и применение

  • Панорамирование: для плавного вращения камеры на штативной головке.
  • Видеосъёмка: для точного контроля движения при записи видео.
  • Работа с длиннофокусной оптикой: для плавного позиционирования камеры.
  • Замена штатной ручки: для восстановления функциональности головки.

Ключевые особенности

  • Плавное вращение: обеспечивает точное и плавное панорамирование.
  • Эргономичная ручка: удобный захват для точного управления.
  • Прочная конструкция: долговечность и надёжность.
  • Совместимость: подходит для головок Manfrotto серии 501 и аналогичных.
  • Простая установка: быстро крепится и снимается.

Технические характеристики

  • Тип: ручка панорамирования
  • Бренд: Manfrotto
  • Модель: 501LVN
  • Совместимость: штативные головки Manfrotto 501 и аналогичные
  • Материал: металл, пластик
  • Применение: видеосъёмка, панорамирование

Как использовать ручку

  1. Установка: закрепите ручку на штативной головке в соответствующее гнездо.
  2. Регулировка: при необходимости отрегулируйте угол и длину ручки.
  3. Панорамирование: используйте ручку для плавного вращения камеры.
  4. Съёмка: контролируйте движение камеры для точного кадрирования.

Преимущества использования

  • Точность: плавное и контролируемое панорамирование.
  • Комфорт: эргономичная ручка для удобной работы.
  • Надёжность: прочная конструкция обеспечивает долговечность.
  • Универсальность: подходит для различных головок.

Совместимость с оборудованием

  • Штативные головки: Manfrotto 501, 502, 503 и аналогичные модели.
  • Штативы: с соответствующими головками.

Уход и хранение

  • Храните ручку в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
  • Периодически проверяйте надёжность крепления.

Комплектация

В стандартную поставку входит ручка панорамирования Manfrotto 501LVN – 1 шт.

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