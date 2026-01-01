Manfrotto 501LVN ручка панаромирования

Manfrotto 501LVN – ручка панорамирования для штативной головки
Manfrotto 501LVN (артикул OLE-0604) – это ручка панорамирования, предназначенная для установки на штативные головки Manfrotto серии 501 и совместимые модели. Ручка обеспечивает плавное и точное вращение камеры при панорамировании, что особенно важно при видеосъёмке и работе с длиннофокусной оптикой.
Эргономичная конструкция ручки обеспечивает удобный захват и позволяет точно контролировать движение камеры. Изготовленная из прочных материалов, ручка гарантирует долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Это незаменимый аксессуар для видеографов и фотографов, работающих с панорамными снимками и видео.
Назначение и применение
- Панорамирование: для плавного вращения камеры на штативной головке.
- Видеосъёмка: для точного контроля движения при записи видео.
- Работа с длиннофокусной оптикой: для плавного позиционирования камеры.
- Замена штатной ручки: для восстановления функциональности головки.
Ключевые особенности
- Плавное вращение: обеспечивает точное и плавное панорамирование.
- Эргономичная ручка: удобный захват для точного управления.
- Прочная конструкция: долговечность и надёжность.
- Совместимость: подходит для головок Manfrotto серии 501 и аналогичных.
- Простая установка: быстро крепится и снимается.
Технические характеристики
- Тип: ручка панорамирования
- Бренд: Manfrotto
- Модель: 501LVN
- Совместимость: штативные головки Manfrotto 501 и аналогичные
- Материал: металл, пластик
- Применение: видеосъёмка, панорамирование
Как использовать ручку
- Установка: закрепите ручку на штативной головке в соответствующее гнездо.
- Регулировка: при необходимости отрегулируйте угол и длину ручки.
- Панорамирование: используйте ручку для плавного вращения камеры.
- Съёмка: контролируйте движение камеры для точного кадрирования.
Преимущества использования
- Точность: плавное и контролируемое панорамирование.
- Комфорт: эргономичная ручка для удобной работы.
- Надёжность: прочная конструкция обеспечивает долговечность.
- Универсальность: подходит для различных головок.
Совместимость с оборудованием
- Штативные головки: Manfrotto 501, 502, 503 и аналогичные модели.
- Штативы: с соответствующими головками.
Уход и хранение
- Храните ручку в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
- Периодически проверяйте надёжность крепления.