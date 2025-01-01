Manfrotto 118 адаптер 1/4" и 3/8"

Арт. OLE-0690

Kupo Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL – универсальный зажим. Устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг. Размеры, см – 11,96x8,66x5,61, диаметр зажима, мм – 50– 51. Вес, г – 449.