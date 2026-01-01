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E-IMAGE EISBP1054 Background paper 54 Stinger бумажный фон зеленый 2,72x10 м
E-IMAGE EISBP1054 Background paper 54 Stinger бумажный фон зеленый 2,72x10 м

E-IMAGE EISBP1054 Background paper 54 Stinger бумажный фон зеленый 2,72x10 м

E-IMAGE
Артикул: MTG-0842

E-IMAGE Background paper 54 Stinger бумажный фон зеленый 2,72x10 м. Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги. Ширина 2,72 м, длина 10 метров. Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона. Минимальная текстурированность поверхности бумаги

Описание

Бумажный фон E-IMAGE EISBP1054 Background paper 54 Stinger (зеленый, 2,72x10 м)

E-IMAGE EISBP1054 — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2,72×10 метров и выполнен в насыщенном зеленом цвете (54 Stinger), который идеально подходит для технологии хромакей (замена фона).

Основные характеристики

  • Размер фона: 2,72 × 10 м.
  • Цвет: Зеленый (54 Stinger), совместимый с хромакей.
  • Плотность бумаги: 160 г/кв.м.
  • Внутренний диаметр тубы: 48 мм.
  • Вес: 4,75 кг.
  • Габариты упаковки: 275 × 9 × 8,5 см.
  • Вес брутто: 5 кг.

Особенности конструкции

Фон намотан на прочную картонную трубу, что предотвращает его деформацию и обеспечивает удобство использования с системами установки фона (например, с воротными системами или настенными держателями). Бумага имеет минимальную текстурированность, что обеспечивает гладкую, небликующую поверхность, идеальную для равномерного освещения.

Для чего используется

  • Хромакей: Зеленый фон предназначен для замены фона на любой другой (виртуальные студии, видеоблоги, спецэффекты).
  • Студийная работа: Как основной или дополнительный фон для портретов, интервью и рекламных кадров.
  • Профессиональная фотосъемка: Для создания чистого, равномерного фона.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Комплектация

  • Бумажный фон E-IMAGE EISBP1054 (зеленый, 2,72x10 м) — 1 шт.

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