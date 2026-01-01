E-IMAGE EISBP1054 Background paper 54 Stinger бумажный фон зеленый 2,72x10 м

Описание

Бумажный фон E-IMAGE EISBP1054 Background paper 54 Stinger (зеленый, 2,72x10 м)

E-IMAGE EISBP1054 — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2,72×10 метров и выполнен в насыщенном зеленом цвете (54 Stinger), который идеально подходит для технологии хромакей (замена фона).

Основные характеристики

Размер фона: 2,72 × 10 м.

2,72 × 10 м. Цвет: Зеленый (54 Stinger), совместимый с хромакей.

Зеленый (54 Stinger), совместимый с хромакей. Плотность бумаги: 160 г/кв.м.

160 г/кв.м. Внутренний диаметр тубы: 48 мм.

48 мм. Вес: 4,75 кг.

4,75 кг. Габариты упаковки: 275 × 9 × 8,5 см.

275 × 9 × 8,5 см. Вес брутто: 5 кг.

Особенности конструкции

Фон намотан на прочную картонную трубу, что предотвращает его деформацию и обеспечивает удобство использования с системами установки фона (например, с воротными системами или настенными держателями). Бумага имеет минимальную текстурированность, что обеспечивает гладкую, небликующую поверхность, идеальную для равномерного освещения.

Для чего используется

Хромакей: Зеленый фон предназначен для замены фона на любой другой (виртуальные студии, видеоблоги, спецэффекты).

Зеленый фон предназначен для замены фона на любой другой (виртуальные студии, видеоблоги, спецэффекты). Студийная работа: Как основной или дополнительный фон для портретов, интервью и рекламных кадров.

Как основной или дополнительный фон для портретов, интервью и рекламных кадров. Профессиональная фотосъемка: Для создания чистого, равномерного фона.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Рекомендации по использованию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги. Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.

при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.

при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край. Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение