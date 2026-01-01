E-IMAGE EISBP1054 Background paper 54 Stinger бумажный фон зеленый 2,72x10 м

Бумажный фон E-IMAGE EISBP1054 Background paper 54 Stinger (зеленый, 2,72x10 м)
E-IMAGE EISBP1054 — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2,72×10 метров и выполнен в насыщенном зеленом цвете (54 Stinger), который идеально подходит для технологии хромакей (замена фона).
Основные характеристики
- Размер фона: 2,72 × 10 м.
- Цвет: Зеленый (54 Stinger), совместимый с хромакей.
- Плотность бумаги: 160 г/кв.м.
- Внутренний диаметр тубы: 48 мм.
- Вес: 4,75 кг.
- Габариты упаковки: 275 × 9 × 8,5 см.
- Вес брутто: 5 кг.
Особенности конструкции
Фон намотан на прочную картонную трубу, что предотвращает его деформацию и обеспечивает удобство использования с системами установки фона (например, с воротными системами или настенными держателями). Бумага имеет минимальную текстурированность, что обеспечивает гладкую, небликующую поверхность, идеальную для равномерного освещения.
Для чего используется
- Хромакей: Зеленый фон предназначен для замены фона на любой другой (виртуальные студии, видеоблоги, спецэффекты).
- Студийная работа: Как основной или дополнительный фон для портретов, интервью и рекламных кадров.
- Профессиональная фотосъемка: Для создания чистого, равномерного фона.
Совместимость с системами крепления
Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
- Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
- Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
- Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder