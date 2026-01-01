Grifon SB 1520 софтбокс 15x20 см для накамерных фотовспышек

Описание

Софтбокс Grifon SB-1520 для накамерной фотовспышки (15×20 см)

Grifon SB-1520 — это компактный и легкий софтбокс, предназначенный для установки на накамерную фотовспышку. Он позволяет эффективно смягчать свет, устраняя резкие тени и блики, что делает его отличным помощником для портретной, макросъемки и репортажной фотографии. Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает высокую светоотдачу.

Основные характеристики

Тип: Софтбокс для накамерной вспышки.

Софтбокс для накамерной вспышки. Размер: 15 × 20 см.

15 × 20 см. Внутренняя поверхность: Серебряная.

Серебряная. Крепление: Лента на липучках (Velcro).

Для чего используется

Этот софтбокс является практичным аксессуаром для улучшения качества света от вспышки в различных ситуациях:

Портретная съемка: Создает мягкий, рассеянный свет, смягчающий черты лица и устраняющий нежелательные тени.

Создает мягкий, рассеянный свет, смягчающий черты лица и устраняющий нежелательные тени. Макросъемка: Позволяет получить равномерное освещение мелких объектов без жестких бликов.

Позволяет получить равномерное освещение мелких объектов без жестких бликов. Репортажная съемка: Компактный размер позволяет всегда иметь его под рукой для улучшения света в динамичных условиях.

Особенности конструкции

Софтбокс имеет складную конструкцию и минималистичный дизайн, что делает его удобным для переноски в сумке с фотокамерой. Крепление на липучках обеспечивает быструю и надежную установку на большинство стандартных накамерных вспышек без использования дополнительных инструментов.