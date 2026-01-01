Grifon SB 1520 софтбокс 15x20 см для накамерных фотовспышек

Софтбокс Grifon SB-1520 для накамерной фотовспышки (15×20 см)
Grifon SB-1520 — это компактный и легкий софтбокс, предназначенный для установки на накамерную фотовспышку. Он позволяет эффективно смягчать свет, устраняя резкие тени и блики, что делает его отличным помощником для портретной, макросъемки и репортажной фотографии. Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает высокую светоотдачу.
Основные характеристики
- Тип: Софтбокс для накамерной вспышки.
- Размер: 15 × 20 см.
- Внутренняя поверхность: Серебряная.
- Крепление: Лента на липучках (Velcro).
Для чего используется
Этот софтбокс является практичным аксессуаром для улучшения качества света от вспышки в различных ситуациях:
- Портретная съемка: Создает мягкий, рассеянный свет, смягчающий черты лица и устраняющий нежелательные тени.
- Макросъемка: Позволяет получить равномерное освещение мелких объектов без жестких бликов.
- Репортажная съемка: Компактный размер позволяет всегда иметь его под рукой для улучшения света в динамичных условиях.
Особенности конструкции
Софтбокс имеет складную конструкцию и минималистичный дизайн, что делает его удобным для переноски в сумке с фотокамерой. Крепление на липучках обеспечивает быструю и надежную установку на большинство стандартных накамерных вспышек без использования дополнительных инструментов.