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-16 %
Grifon SB 1520 софтбокс 15x20 см для накамерных фотовспышек
Grifon SB 1520 софтбокс 15x20 см для накамерных фотовспышек

Grifon SB 1520 софтбокс 15x20 см для накамерных фотовспышек

Grifon
Артикул: NVF-2948

Софтбокс Grifon SB-1520 – удобная насадка с серебряной внутренней поверхностью. С помощью данного софтбокса для накамерной вспышки можно получить мягкий направленный свет, устраняя грубые тени или блики. Размер, см – 15x20. Крепится с помощью ленты на липучках.

Описание

Софтбокс Grifon SB-1520 для накамерной фотовспышки (15×20 см)

Grifon SB-1520 — это компактный и легкий софтбокс, предназначенный для установки на накамерную фотовспышку. Он позволяет эффективно смягчать свет, устраняя резкие тени и блики, что делает его отличным помощником для портретной, макросъемки и репортажной фотографии. Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает высокую светоотдачу.

Основные характеристики

  • Тип: Софтбокс для накамерной вспышки.
  • Размер: 15 × 20 см.
  • Внутренняя поверхность: Серебряная.
  • Крепление: Лента на липучках (Velcro).

Для чего используется

Этот софтбокс является практичным аксессуаром для улучшения качества света от вспышки в различных ситуациях:

  • Портретная съемка: Создает мягкий, рассеянный свет, смягчающий черты лица и устраняющий нежелательные тени.
  • Макросъемка: Позволяет получить равномерное освещение мелких объектов без жестких бликов.
  • Репортажная съемка: Компактный размер позволяет всегда иметь его под рукой для улучшения света в динамичных условиях.

Особенности конструкции

Софтбокс имеет складную конструкцию и минималистичный дизайн, что делает его удобным для переноски в сумке с фотокамерой. Крепление на липучках обеспечивает быструю и надежную установку на большинство стандартных накамерных вспышек без использования дополнительных инструментов.

Комплектация

  • Софтбокс Grifon SB-1520 — 1 шт.

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