E-IMAGE EISBP1027 Background paper 27 Flame бумажный фон бордовый 2,72x10 м

Характеристики:
- Цвет - бордовый (27 Flame)
- Плотность бумаги - 160 г/кв.м
- Размер фона - 2,72 х 10 м,
- Внутренний диаметр тубы - 48 мм
- Вес - 4,75 кг
- Габариты упаковки 275 х 9 х 8,5 см
- Вес брутто - 5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Background paper 27 Flame бумажный фон бордовый 2,72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги
Характеристики:
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Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.
E-IMAGE Background paper 66 Wheat бумажный фон бежевый 2,72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги
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E-IMAGE Background paper 65 Cream бумажный фон кремовый 2,72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги
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