Популярное

E-Image — это китайский бренд профессионального оборудования для фото- и видеосъемки, специализирующийся на производстве штативов, жидкостных голов, моноподов и аксессуаров. Компания позиционируется как производитель, предлагающий надежные и функциональные решения по доступной цене, составляя конкуренцию признанным мировым лидерам. В магазине Фотогора большой ассортимент товаров этого бренда.

  • Компания была основана в 2006 году в Китае и быстро заняла прочные позиции на рынке.Производство располагается в городе Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай.
  • Оборудование E-Image ориентировано как на профессиональных видеографов и кинооператоров, так и на продвинутых любителей. Бренд широко используется в телевизионных студиях и при съемках масштабных проектов на выездных локациях.
  • В ассортименте бренда представлены алюминиевые и карбоновые штативы, жидкостные видеоголовки (с истинной жидкостной системой, а не фрикционной), студийные стойки, моноподы, слайдеры, а также различные аксессуары — быстросъемные площадки, панорамные ручки и прочее.

Основные преимущества бренда:

  • Соотношение цены и качества: Это главное конкурентное преимущество E-Image. Покупатели отмечают, что за свою цену оборудование предлагает функционал, сравнимый с более дорогими брендами, такими как Sachtler или Manfrotto. Например, комплект с карбоновыми ногами и жидкостной головой может стоить около $470-550.
  • Функциональность: Штативы оснащаются удобными системами быстрой фиксации ног (mono-lock design — один поворотный рычаг на каждую секцию), съемными ногами-шипами для работы на сложных поверхностях и регулируемыми по длине панорамными ручками.
  • Инновации и качество: Компания заявляет об использовании качественных материалов и передовых технологий в производстве. Продукция E-Image известна своей надежностью и способностью выдерживать интенсивную эксплуатацию.
E-IMAGE DS-01 настольная подставка
Арт. DAN-5797
E-IMAGE DS-01 настольная подставка-стойка для осветителей со стандартным креплением 16 мм

E-IMAGE MA600 монопод
Арт. DAN-5821
Монопод E-IMAGE MA600.

Легкий алюминиевый монопод с откидными ножками. Имеет быструю фиксацию в вертикальном положении (клипсовые фиксаторы). Минимальная высота - 64 см, максимальная высота - 190 см. Вес - 1,37 кг. Максимальная нагрузка - 20 кг.

E-IMAGE EIA05S Mini Super Clamp w/1/4&quot;&amp;3/8&quot; держатель-зажим
E-IMAGE EIA05S Mini Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим
E-IMAGE Mini Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим.

Мини-зажим для круглых и квадратных труб и ферм от 1/2 до 1-1/2 ", также идеально подходит для пластин.

E-IMAGE EIEB0939 Oscar B60 рюкзак для дронов/фото-видео оборудования
Арт. DAN-9338
E-IMAGE EIEB0939 Oscar B60 рюкзак для дронов/фото-видео оборудования
E-IMAGE Oscar B60 рюкзак для дронов/фото-видео оборудования.

Рюкзак Oscar B60 специально разработан для дронов Phantom 4 и Phantom 3 Professional Advanced и Standard, а также для других дронов аналогичной формы. Рюкзак для видеосъемки E-Image вместителен и предназначен для переноски множества аксессуаров.

Внутренние размеры (д х ш х в): 30.5 х 18 х 45 см.

E-IMAGE EIAM011 2 Section Double Articulated Arm кронштейн двойной
Арт. MTG-0852
E-IMAGE 2 Section Double Articulated Arm кронштейн двойной.

Двойной шарнирный кронштейн - надежный и универсальный инструмент для решения большого количества задач. Установка оборудования/аксессуаров под любым углом.

Оснащен стандартными цапфами:
шестигранной 5/8"(16 мм) с внутренней резьбой 1/4"-20
круглой 5/8"(16 мм) с внутренней резьбой 3/8"-16,
совместимыми с зажимами Convi Clamp и любым оборудованием с соответствующей внешней резьбой.

E-IMAGE EISBP1006 Background paper 06 Nassau бумажный фон насыщенный голубой 2,72x10 м
Арт. MTG-0833
E-IMAGE Background paper 06 Nassau бумажный фон насыщенный голубой 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

E-IMAGE EISBP1017 Background paper 17 Carnation pink бумажный фон цвет розовая гвоздика 2,72x10 м
Арт. MTG-0847
E-IMAGE Background paper 17 Carnation pink бумажный фон цвет розовая гвоздика 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

E-IMAGE EISBP1021 Background paper 21 Pursuit grey бумажный фон серый 2,72x10 м
Арт. MTG-0831
E-IMAGE Background paper 21 Pursuit grey бумажный фон серый 2,72x10 м. 

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

E-IMAGE EIBSA01 Boom stand holder BSA-01 держатель микрофонной удочки
Арт. MTG-0825
E-IMAGE Boom stand holder BSA-01 держатель микрофонной удочки. 

BSA-01 – кронштейн, позволяющий быстро и удобно установить микрофонную «удочку» на стойку или штатив.

Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава с резиновым покрытием, защищающим «удочку» от повреждений. Подходит для всех трубок диаметром до 40 мм. Оснащен стандартной внутренней резьбой 3/8” и адаптером 1/4”.

E-IMAGE PM-510 Professional shotgun microphone min 21*182 mm микрофон
Арт. OLE-2528
E-IMAGE PM-510 Professional shotgun microphone min 21*182 mm микрофон
Профессиональный микрофон-пушка применяется в видеожурналистике. Широкий симметричный диапазон частотных откликов. Встроенный переключатель подавления низких частот. Позолоченный разъем XLR обеспечивает идеальную передачу тока звуковой частоты.

E-IMAGE BS-M20 Suspension windshield system ветрозащита &quot;цеппелин&quot; для микрофона Ø19-22х245 мм
Арт. OLE-3685
E-IMAGE BS-M20 Suspension windshield system ветрозащита "цеппелин" для микрофона Ø19-22х245 мм
Предназначен для защиты микрофона от ударов и вибраций и снижения шума ветра при минимальных потерях высоких частот. "Цеппелин" сделан из легкого  прочного высококачественного пластика, насадка выполнена из искусственного меха, в комплект также входят адаптер, резинки и зажимы. Совместим с микрофонами Ø19-22 мм, длиной 185 - 245 мм.




E-IMAGE EG03A2 напольный черный штатив для камер с головой и максимальноой высотой 168 см
Арт. DAN-5798
E-IMAGE EG03A2 напольный черный штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 168 см.

Трехсекционный штатив с флюидной головой GH03, рабочая высота - 75-168,5 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 5 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку GS01. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

E-IMAGE EG04AS штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 169 см
Арт. DAN-5799
Штатив E-IMAGE EG04AS с водеоголовой.

Трехсекционный алюминиевый штатив с флюидной головой GH04, рабочая высота - 77,5-169,5 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 6 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку GS01. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

E-IMAGE EG05A2 штатив для видеокамер с головой и максимальной всотой 169 см
Арт. DAN-5800
E-IMAGE EG05A2 черный штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 169 см

Трехсекционный штатив с флюидной головой GH05, рабочая высота - 77-169,5 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 7 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку GS01. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

E-IMAGE EG06A2 штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 170 см
Арт. DAN-5801
Штатив E-IMAGE EG06A2 с видеоголовой.

Трехсекционный штатив с флюидной головой GH06, рабочая высота - 77,2-170,5 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 6 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку GS01. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

E-IMAGE EG10A2 штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 171 см
Арт. DAN-5802
E-IMAGE EG10A2 черный штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 171 см.

Трехсекционный штатив с флюидной головой GH10, рабочая высота - 78-171,3 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 10 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку GS01. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

E-IMAGE EG10C2L штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 173 см
Арт. DAN-5803
Штатив E-IMAGE EG10C2L с видеоголовой.

Трехсекционный карбоновый штатив с флюидной головой GH10L, рабочая высота - 60,5-173,5 см, чаша - 100 мм. Максимальная нагрузка - 10 кг. Штатив имеет нижнюю стабилизирующую растяжку GS02. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.


E-IMAGE EG15A2 штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 177 см
Арт. DAN-5804
Штатив E-IMAGE EG15A2 с видеоголовой.

Трехсекционный штатив с флюидной головой GH15, рабочая высота - 63,5-177 см, чаша - 100 мм. Максимальная нагрузка - 15 кг. Штатив имеет нижнюю стабилизирующую растяжку GS02. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

