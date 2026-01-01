Популярное

E-Image — это китайский бренд профессионального оборудования для фото- и видеосъемки, специализирующийся на производстве штативов, жидкостных голов, моноподов и аксессуаров. Компания позиционируется как производитель, предлагающий надежные и функциональные решения по доступной цене, составляя конкуренцию признанным мировым лидерам. В магазине Фотогора большой ассортимент товаров этого бренда.
- Компания была основана в 2006 году в Китае и быстро заняла прочные позиции на рынке.Производство располагается в городе Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай.
- Оборудование E-Image ориентировано как на профессиональных видеографов и кинооператоров, так и на продвинутых любителей. Бренд широко используется в телевизионных студиях и при съемках масштабных проектов на выездных локациях.
- В ассортименте бренда представлены алюминиевые и карбоновые штативы, жидкостные видеоголовки (с истинной жидкостной системой, а не фрикционной), студийные стойки, моноподы, слайдеры, а также различные аксессуары — быстросъемные площадки, панорамные ручки и прочее.
Основные преимущества бренда:
- Соотношение цены и качества: Это главное конкурентное преимущество E-Image. Покупатели отмечают, что за свою цену оборудование предлагает функционал, сравнимый с более дорогими брендами, такими как Sachtler или Manfrotto. Например, комплект с карбоновыми ногами и жидкостной головой может стоить около $470-550.
- Функциональность: Штативы оснащаются удобными системами быстрой фиксации ног (mono-lock design — один поворотный рычаг на каждую секцию), съемными ногами-шипами для работы на сложных поверхностях и регулируемыми по длине панорамными ручками.
- Инновации и качество: Компания заявляет об использовании качественных материалов и передовых технологий в производстве. Продукция E-Image известна своей надежностью и способностью выдерживать интенсивную эксплуатацию.