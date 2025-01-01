Fotokvant BGP-2711-11 фон бумажный 2.72х11 м королевский синий.
Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг.
Fotokvant BGP-2711-67 Nutumeg фон бумажный 2.72х11 м мускатный орех.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-67 размером 2,72х11 м цвет - коричневый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.
Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.
Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.
Fotokvant BGP-2711-104 Tulip Purple фон бумажный 2.72х11 м пурпурный тюльпан.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-104 размером 2,72х11 м цвет - фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-110 размером 2,72х11 м цвет - пастельно-фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-12 Deep Green фон бумажный 2.72х11 м темно-зеленый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-12 размером 2,72х11 м цвет - темно-зеленый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-17 размером 2,72х11 м цвет - розовая гвоздика. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-29 размером 2,72х11 м цвет - фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-56 размером 2,72х11 м цвет - красный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-65 Cream фон бумажный 2.72х11 м кремовый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-65 размером 2,72х11 м цвет - кремовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-66 размером 2,72х11 м цвет - пшеничный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2710-68 Deep Purple фон бумажный 2.72х10 м насыщенный пурпурный.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2710-68 размером 2,72х10 м цвет - пурпурный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Работай с цветом без бликов
