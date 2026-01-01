Wansen PB-1020 фон пластиковый зеленый 1х2 м

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, он легко моется и очень долговечен.
Крепление фона
Пластиковый фон можно закрепить несколькими способами — выбор зависит от формата съемки и используемого оборудования.
Для предметной съемки на столе:
- Фиксация с помощью клипс-прищепок или зажимов по краям стола.
- Закрепление тейпом к задней стенке или вертикальной поверхности. Студийные тейпы не оставляют следов.
- Использование небольших настольных держателей или струбцин.
Для портретной съемки в полный рост:
- Вертикальная установка фона на системе типа ворота
- Крепление к Т-образной стойке или телескопическим перекладинам с помощью зажимов или струбцин.